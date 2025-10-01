55% người Hàn coi Bắc Triều Tiên cũng là một Nhà nước riêng biệt

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu Hòa bình thống nhất thuộc Đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc ngày 6/10 công bố kết quả "Khảo sát nhận thức về thống nhất 2025", ủy thác cho Viện Gallup tiến hành từ ngày 31/7-17/8 năm nay với 1.200 người dân trên 19 tuổi toàn quốc theo hình thức phỏng vấn trực tiếp (độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±2,8%). Trong đó, 54,5% người được hỏi tán thành quan điểm cho rằng "Bắc Triều Tiên cũng là một Nhà nước". 14,3% đưa ra lập trường phản đối, 31,1% đưa ra ý kiến trung lập.Từ năm 2007, Viện nghiên cứu này đã tiến hành cuộc khảo sát nhận thức của người dân về thống nhất, Bắc Triều Tiên, chính sách với miền Bắc và các quốc gia láng giềng. Bắt đầu từ năm 2013, câu hỏi "Bắc Triều Tiên có được coi là một Nhà nước hay không" đã được bổ sung vào bản khảo sát.Tỷ lệ người dân ủng hộ coi Bắc Triều Tiên là một Nhà nước có xu hướng tăng nhẹ trong các năm gần đây, từ 49,9% năm 2023 lên 52,1% năm 2024 và đạt 54,5% trong năm nay.Về mục tiêu quan trọng nhất của Chính phủ trong chính sách với miền Bắc, 13,8% chọn mục tiêu "thống nhất hai miền Nam-Bắc", 61,3% chọn "hai miền Nam-Bắc cùng chung sống hòa bình, thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc", 24,6% chọn "Bắc Triều Tiên cải cách, mở cửa, hướng tới cộng đồng kinh tế liên Triều".Đặc biệt, trong số những người coi “thống nhất hai miền” là mục tiêu chính sách hàng đầu, tỷ lệ tán thành việc công nhận Bắc Triều Tiên là một Nhà nước tăng từ 53,5% năm ngoái lên 65,4% trong năm nay, tức tăng khoảng 12%. Viện nghiên cứu này chỉ ra rằng việc công nhận Bắc Triều Tiên là một thực thể chính trị là điều tất yếu để tiến tới thống nhất hai miền Nam-Bắc xét về lâu dài.Hiến pháp Hàn Quốc nêu rõ lãnh thổ bán đảo Hàn Quốc bao gồm toàn bộ lãnh thổ bán đảo Hàn Quốc và các đảo phụ cận, trong đó tính cả Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, Thỏa thuận cơ bản liên Triều năm 1991 quy ước quan hệ liên Triều là "mối quan hệ đặc biệt hướng tới thống nhất".Tuy nhiên, từ hội nghị toàn thể đảng Lao động cuối năm 2023, Bắc Triều Tiên gọi quan hệ liên Triều không phải là quan hệ cùng dân tộc mà là "quan hệ giữa hai quốc gia thù địch", khẳng định thống nhất là điều không thể xảy ra.Gần đây, nội bộ Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung bắt đầu xuất hiện quan điểm "hai Nhà nước hòa bình", cho rằng cần phải thừa nhận thực tế rằng hai miền Nam-Bắc đang là hai Nhà nước riêng biệt. Phe bảo thủ thì chỉ trích rằng quan điểm này sẽ có thể dẫn tới nguy cơ chia cắt vĩnh viễn bán đảo Hàn Quốc.