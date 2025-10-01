Hàn Quốc khẳng định sẽ tích cực trao đổi với Nội các mới của Nhật Bản

Photo : KBS News

Bà Takaichi Sanae, cựu Bộ trưởng An ninh kinh tế Nhật Bản, đã đắc cử vị trí tân Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ tự do (LDP) của Nhật Bản vào ngày 4/10. Theo đó, bà Sanae gần như chắc chắn sẽ trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Ishiba Shigeru.Về kết quả trên, Chính phủ Hàn Quốc cùng ngày đã bày tỏ lập trường rằng sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ với Nội các mới của Nhật Bản, hợp tác để duy trì đà tích cực trong quan hệ song phương hiện nay.Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh Hàn Quốc và Nhật Bản vừa là hai quốc gia láng giềng, vừa là hai đối tác toàn cầu có lập trường tương đồng giữa môi trường địa chính trị và trật tự thương mại đang biến động mạnh. Seoul kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực vì sự phát triển quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai.Về kế hoạch trao đổi cấp thượng đỉnh trong thời gian tới, quan chức này nhắc lại việc hai bên đã khôi phục hoàn toàn ngoại giao con thoi, kỳ vọng sẽ tiếp tục giao lưu với tân Thủ tướng Nhật Bản ngay sau khi Nội các mới ra mắt. Hàn Quốc sẽ tiếp tục tham vấn về cách thức và thời điểm trao đổi phù hợp với phía Nhật Bản.Tân Chủ tịch đảng Dân chủ tự do Takaichi Sanae dự kiến sẽ chính thức nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản sau khi Quốc hội nước này tiến hành bỏ phiếu bầu Thủ tướng mới vào ngày 15/10.