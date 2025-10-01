Show thời trang Hanbok bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC Gyeongju

Photo : YONHAP News

Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang ngày 6/10 công bố đang chuẩn bị một buổi trình diễn thời trang Hanbok nhân Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cuối tháng này. Sự kiện này do tỉnh cùng thành phố Gyeongju phối hợp với Viện xúc tiến Hanbok Hàn Quốc đồng tổ chức, mục tiêu là quảng bá về sức hút văn hóa truyền thống Hàn Quốc, đưa Hanbok trở thành một nội dung văn hóa toàn cầu.Show thời trang Hanbok dự kiến sẽ được tổ chức tại khu vực cây cầu gỗ Woljeong (Nguyệt Tinh), thành phố Gyeongju vào lúc 6 giờ 30 phút tối ngày 29/10, với chủ đề "Hanbok của chúng ta, bay đến ngày mai", mang ý nghĩa Hanbok là cầu nối giữa con người với con người, giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, hướng tới một tương lai bền vững.Sân khấu sẽ được thiết kế nhằm làm nổi bật nét đẹp của cây cầu Woljeong và Hanbok một cách trọn vẹn nhất. Buổi trình diễn hứa hẹn sẽ mang đến khung cảnh huyền ảo với sân khấu và khán đài nổi, các tiết mục trình chiếu đa phương tiện và màn thả đèn trời bằng drone. Song song với đó, chính quyền tỉnh còn bố trí một không gian triển lãm, trải nghiệm 5 nội dung văn hóa truyền thống Hàn Quốc (Ngũ Hàn), ngoài trang phục Hanbok còn có ẩm thực Hansik, nhà Hanok, giấy Hanji và chữ Hàn Hangeul. Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn này, chính quyền tỉnh đã phối hợp với các nghệ nhân thêu, nghệ nhân Hanbok hàng đầu để thiết kế và may trang phục.Chính quyền tỉnh nhận định thành phố Gyeongju là nơi lưu giữ nghìn năm lịch sử, với nhiều di sản văn hóa thế giới, là không gian văn hóa lý tưởng để quảng bá 5 nét đẹp văn hóa Hàn Quốc, trong đó có Hanbok, tới toàn thế giới.