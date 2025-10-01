Chủ tịch Kim Jong-un gửi điện chúc mừng sinh nhật Tổng thống Nga

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7/10 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un cùng ngày đã gửi điện mừng nhân dịp sinh nhật của Tổng thống Nga Vladimir Putin.Trong bức điện, nhà lãnh đạo miền Bắc ca ngợi tài lãnh đạo sáng suốt và sự cống hiến dành cho đất nước của Tổng thống Putin, nhờ đó mà Liên bang Nga đã trở thành cường quốc hàng đầu thế giới với thể chế chính trị vững mạnh và sức mạnh quốc gia hùng hậu, đồng thời đang đi đầu trong việc kiến tạo trật tự thế giới đa cực mới.Ông Kim bày tỏ tin tưởng quan hệ Nga-Triều, đang bước vào thời kỳ phát triển rực rỡ, sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển toàn diện nhờ quan hệ thân thiết, nồng ấm, tình đồng chí khăng khít giữa hai nhà lãnh đạo, đóng góp lớn vào việc thiết lập một trật tự thế giới đa cực, công bằng.Trong phần đầu bức điện, ông Kim đã gọi Tổng thống Putin là "Người đồng chí thân thiết nhất của tôi", thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai nhà lãnh đạo. Chủ tịch miền Bắc hồi tưởng lại cuộc gặp với ông Putin tại Bắc Kinh tháng trước nhân kỷ niệm Ngày chiến thắng Phát xít của Trung Quốc. Ông Kim khẳng định Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục ủng hộ toàn diện cuộc đấu tranh vì công lý của nhân dân Nga nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích an ninh, coi đó là nghĩa vụ giữa hai quốc gia anh em, và thực thi đúng các điều khoản trong Hiệp định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều. Bình Nhưỡng sẽ luôn sát cánh cùng Matxcơva, tình hữu nghị giữa hai nước là bất diệt.Nội dung bức điện trên cũng được đăng tải trên trang 3 báo Lao động, cùng với nội dung bức điện mà Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Việt Nam gửi ông Kim vào ngày 3/10 để chúc mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động.