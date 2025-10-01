Xu hướng sử dụng lao động nước ngoài từng du học tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu chính sách di trú Hàn Quốc ngày 7/10 công bố báo cáo "So sánh đặc điểm tuyển dụng lao động nước ngoài từng là du học sinh của các doanh nghiệp chế tạo vừa và nhỏ". Báo cáo được dựa trên kết quả khảo sát tiến hành với 300 cán bộ phụ trách nhân sự thuộc các công ty chế tạo vừa và nhỏ có tuyển dụng lao động nước ngoài (visa E-7-3, E-7-4, F-2-R).Trong số các doanh nghiệp chuộng tuyển dụng lao động nước ngoài từng là du học sinh, 12,4% doanh nghiệp giao cho họ các nghiệp vụ đòi hỏi kiến thức và kỹ thuật ở mức độ tương đối cao. Tỷ lệ này ở nhóm các doanh nghiệp không chuộng tuyển lao động nước ngoài từng là du học sinh chỉ đạt 7,1%.Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết giao cho lao động nước ngoài các công việc đòi hỏi một phần kiến thức hoặc kỹ thuật ở nhóm doanh nghiệp chuộng tuyển dụng du học sinh là 31,9%, cao hơn 3,6% so với nhóm còn lại (28,3%).Ngược lại, 62,4% doanh nghiệp không chuộng tuyển dụng du học sinh trả lời họ phân công lao động nước ngoài làm các công việc đơn giản, lặp đi lặp lại, không đòi hỏi kiến thức hay kỹ thuật thực tế, cao hơn 10% so với doanh nghiệp chuộng du học sinh (52,9%).