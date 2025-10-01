Lãnh đạo Hàn Quốc tham gia chương trình giải trí, quảng bá K-Food

Photo : YONHAP News

Vào tối ngày 6/10, Đài JTBC của Hàn Quốc đã phát sóng tập đặc biệt chương trình "Hãy chăm sóc tủ lạnh của tôi" với sự tham gia của hai khách mời là Tổng thống Lee Jae Myung và Đệ nhất phu nhân Kim Hye-kyung. Đây là lần đầu tiên ông Lee tham gia một chương trình giải trí kể từ sau khi nhậm chức. Chương trình đã được ghi hình trước vào ngày 28/9.Giải thích về lý do tham gia chương trình này, Tổng thống nhấn mạnh văn hóa là tài sản quan trọng của Hàn Quốc. Âm nhạc K-Pop hay phim truyền hình K-Drama cũng quan trọng nhưng ẩm thực lại là yếu tố cốt lõi của văn hóa. Ẩm thực có tính bền vững và tiềm năng công nghiệp lớn vì khẩu vị con người khó thay đổi. Ông tham gia chương trình này nhằm quảng bá về ẩm thực Hàn Quốc tới khán giả toàn cầu, rộng hơn là góp phần thúc đẩy xuất khẩu K-Food.Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân chỉ trích gay gắt việc Tổng thống tham gia ghi hình chương trình trên giữa lúc hàng loạt dịch vụ công đang bị tê liệt sau vụ cháy Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia. Đảng đối lập cho rằng điều này là "không phù hợp", đồng thời Văn phòng Tổng thống còn cố ý che giấu về thời điểm ghi hình. Nghị sĩ Joo Jin-woo của đảng này đã tố giác người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Kang Yu-jung và người phát ngôn đảng Dân chủ đồng hành Park Su-hyun lên Sở Cảnh sát Seoul vào chiều ngày 6/10 với cáo buộc xúc phạm danh dự bằng cách công bố thông tin sai sự thật.Về phần mình, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành lên án đảng đối lập không chịu dừng công kích ngay cả trong Tết Trung thu, ngày lễ lớn nhất của dân tộc, chỉ chăm chăm soi mói Tổng thống và Đệ nhất phu nhân, tuyên truyền sai sự thật.Đảng cầm quyền nhấn mạnh chương trình truyền hình này không chỉ là giải trí đơn thuần, mà là một phần của "ngoại giao văn hóa" nhằm quảng bá về K-Food, K-Contents trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra vào cuối tháng này.