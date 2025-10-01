Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 7/10 đã đăng tải bài viết trên hai mạng xã hội Instagram và X (trước đây là Twitter), cam kết sẽ chăm lo đời sống người dân một cách khiêm nhường và kỹ lưỡng hơn nữa. Qua đây, Tổng thống thể hiện quyết tâm điều hành đất nước tập trung vào cải thiện đời sống của người dân, không bị ảnh hưởng bởi quan điểm chính trị hay phe phái.Đặc biệt, ông Lee nhấn mạnh dù có phải dâng hết gan mật, hứng chịu sự chỉ trích và hiểu lầm nhưng ông sẽ không do dự thực hiện bất cứ điều gì, miễn là điều đó mang lại lợi ích cho đời sống người dân. Nội dung này được hiểu là Tổng thống tuyệt đối sẽ không từ bỏ lợi ích quốc gia dù có lúc phải "dâng hết gan mật", tức nhún nhường trước Tổng thống Mỹ Donald Trump trong quá trình đàm phán thuế quan giữa hai nước.Ngoài ra, phát biểu này còn được cho là hàm ý Tổng thống sẵn sàng đón nhận ý kiến chỉ trích của phe đối lập liên quan tới việc bản thân tham gia ghi hình một chương trình giải trí nấu ăn trên truyền hình giữa lúc hàng loạt dịch vụ công đang bị tê liệt sau vụ cháy Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia, bởi theo ông, hành động của mình chỉ nhằm mục đích quảng bá ẩm thực Hàn Quốc nhân dịp Tết Trung thu.Ông Lee nhấn mạnh dịp Tết Trung thu lần này là cơ hội để một lần nữa khắc ghi trách nhiệm lớn nhất của một Tổng thống, đó chính là chăm lo đời sống người dân. Dù rằng đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn, không dễ để có thể tận hưởng niềm vui ngày lễ dân tộc một cách trọn vẹn nhất, nhưng ông hy vọng đây là dịp để mỗi người có thể trò chuyện vui vẻ, động viên, trao hy vọng và dũng khí cho những người mà mình yêu thương.