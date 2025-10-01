Một nhà leo núi người Hàn tử vong trên đỉnh Mera, Nepal

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) và trang tin tức du lịch Tourism Times của Nepal đưa tin một nhà leo núi người Hàn Quốc đã thiệt mạng trên đỉnh Mera. Các hãng tin này dẫn lời ông Tul Singh Gurung, Chủ tịch Hiệp hội hướng dẫn viên leo núi Nepal, cho biết một trực thăng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của nhà leo núi người Hàn Quốc 46 tuổi trên đỉnh Mera (độ cao 6.476m so với mực nước biển) thuộc miền Đông Nepal, nằm cách núi Everest khoảng 31 km về phía Nam. Ngoài ra, một hướng dẫn viên leo núi Nepal hay còn được gọi là Sherpa, đi cùng với du khách người Hàn, đã được trực thăng cứu hộ ở địa điểm có độ cao khoảng 5.800m so với mực nước biển.Được biết, nhà leo núi người Hàn Quốc đã cố gắng chinh phục đỉnh Mera vào ngày 4/10, nhưng bị mắc kẹt trong bão tuyết khi đang trên đường xuống núi, cuối cùng bị tử vong do hạ thân nhiệt sau khi tiếp xúc với cái lạnh khắc nghiệt trong thời gian dài. Khi nhà leo núi cùng hướng dẫn viên Sherpa bị mất tích vào ngày 4/10, đội cứu hộ đã huy động trực thăng tham gia công tác tìm kiếm nạn nhân.Đỉnh Mera là một địa điểm nổi tiếng dành cho những người yêu thích leo núi và trekking, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ của các đỉnh núi cao như Everest (8.848m), Lhotse (8.516m), Makalu (8.465m) và Cho Oyu (8.203m).Mặt khác, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin một ngày trước, tại khu vực sườn phía Tây núi Everest thuộc khu tự trị Tây Tạng, hàng trăm người leo núi đã bị mắc kẹt do bão tuyết ập đến từ tối ngày 3/10, trong đó có 350 người đã được lực lượng cứu hộ sơ tán tới một ngôi làng nhỏ lân cận. Khoảng hơn 200 người còn lại đã bắt được liên lạc được với đội cứu hộ, và dự kiến sẽ lần lượt được sơ tán tiếp.