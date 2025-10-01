Các tuyến đường cao tốc Hàn Quốc ùn tắc vào ngày sau Trung thu

Photo : YONHAP News

Trong ngày 7/10, một ngày sau Tết Trung thu, một trong hai ngày lễ lớn nhất của dân tộc Hàn, các tuyến đường cao tốc trên toàn Hàn Quốc vẫn tiếp tục trong tình trạng tắc nghẽn.Theo Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc, tính đến 3 giờ chiều cùng ngày, thời gian di chuyển từ Busan về trạm thu phí Seoul mất 7 tiếng 20 phút, từ Ulsan mất 7 tiếng, Daegu là 6 tiếng 20 phút, Mokpo 7 tiếng 40 phút, Gwangju là 7 tiếng 20 phút, Gangneung 4 tiếng 40 phút, và Daejeon là 3 tiếng 30 phút.Ở chiều ngược lại, thời gian di chuyển từ trạm thu phí Seoul đến Busan mất 6 tiếng 40 phút, đến Ulsan mất 6 tiếng 20 phút, đến Daegu là 5 tiếng 40 phút, Mokpo 4 tiếng 50 phút, Gwangju 4 tiếng 40 phút, Gangneung là 3 tiếng 50 phút và Daejeon là 2 tiếng 30 phút.Tổng công ty đường cao tốc cho biết tình trạng tắc nghẽn chiều từ Seoul về các địa phương đạt đỉnh điểm vào lúc 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều và dự kiến được giải tỏa vào lúc 9-10 giờ tối cùng ngày; chiều từ các địa phương trở lại Seoul đạt đỉnh điểm vào 5-6 giờ tối cùng ngày và thông thoáng trở lại vào khoảng 2-3 giờ sáng ngày mai 8/10.Tổng lưu lượng giao thông trên cả nước trong ngày 7/10 ước đạt 5,61 triệu lượt xe. Trong đó, chiều từ thủ đô về các địa phương là 39.000 xe, chiều từ địa phương về Seoul là 380.000 xe.