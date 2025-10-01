Tân Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ nhấn mạnh đường lối ngoại giao thực dụng

Photo : YONHAP News

Theo Đại sứ quán Hàn Quốc tại Washington, tại lễ nhậm chức diễn ra vào ngày 6/10 (giờ địa phương), tân Đại sứ Kang Kyung-wha nhấn mạnh Chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Lee Jae Myung là một Chính phủ do dân làm chủ, luôn đặt ưu tiên hàng đầu vào các chính sách đóng góp cho đời sống của người dân trên nền tảng là dân chủ, lẽ thường và chủ nghĩa thực dụng. Quan điểm điều hành đất nước này cũng được tiếp nối trong lĩnh vực ngoại giao.Đại sứ khẳng định mặc dù còn nhiều thách thức phức tạp trên phạm vi toàn cầu nhưng Chính phủ Hàn Quốc sẽ đối phó một cách nhanh nhạy bằng đường lối ngoại giao thực dụng, đặt trọng tâm vào lợi ích quốc gia. Bà Kang nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đóng vai trò nền tảng trong đường lối ngoại giao thực dụng của Seoul.Trong hơn 70 năm qua, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đã phát triển từ quan hệ đồng minh quân sự đơn thuần thành quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện hướng tới tương lai, với ba trụ cột chính là an ninh, kinh tế và công nghệ cao. Tân Đại sứ kêu gọi hai nước phát triển vững chắc hơn nữa mối quan hệ này. Cùng với đó, bà Kang khẳng định sẽ tăng cường trao đổi với Chính phủ, Quốc hội, giới học giả và truyền thông của Mỹ, cũng như đẩy mạnh hợp tác với cộng đồng Hàn kiều tại Mỹ.Vào sáng cùng ngày, bà Kang đã gặp gỡ trưởng Ban Lễ tân Bộ Ngoại giao Mỹ Monica Crowley, trình bản sao Quốc thư và chính thức bắt đầu công việc trên tư cách là Đại sứ Hàn Quốc.