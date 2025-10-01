Thủ tướng Trung Quốc sẽ tham dự lễ kỷ niệm thành lập đảng Lao động Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trên trang chủ ngày 7/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản kiêm Thủ tướng Lý Cường sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu đảng và Chính phủ thăm chính thức Bắc Triều Tiên, dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động miền Bắc (10/10).Cuối tháng 9, Ngoại trưởng miền Bắc Choe Son-hui đã thăm Trung Quốc và hội đàm với người đồng cấp Vương Nghị. Có thể trong cuộc gặp này, Ngoại trưởng hai nước đã thảo luận về việc Bắc Triều Tiên mời nhân sự cấp cao của Trung Quốc dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động.Thủ tướng Lý Cường là nhân vật xếp thứ hai trong hàng ngũ quyền lực Trung Quốc, chỉ sau Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Trước đó, Trung Quốc từng cử ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị kiêm Bí thư thứ nhất Ban bí thư trung ương đảng Cộng sản, nhân vật đứng thứ 5 trong hàng ngũ quyền lực, tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng Lao động miền Bắc tại Bình Nhưỡng năm 2015.