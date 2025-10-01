Tổng thống Nga chỉ đạo cử đoàn đại biểu dự Hội nghị APEC tại Gyeongju

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn Sputnik của Nga ngày 6/10 (giờ địa phương) đưa tin Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị cử đoàn đại biểu tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Gyeongju, Hàn Quốc vào cuối tháng này. Phái đoàn sẽ do Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề quốc tế Alexey Overchuk dẫn đầu.Trước đó, trên cương vị là nước Chủ tịch APEC năm nay, Chính phủ Hàn Quốc đã gửi thư mời tới lãnh đạo của tất cả các nền kinh tế thành viên APEC, trong đó có Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Putin hiếm khi công tác nước ngoài kể từ sau khi Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ban lệnh bắt ông với cáo buộc cưỡng ép trục xuất và chuyển giao bất hợp pháp trẻ em từ các khu vực của Ukraine bị chiếm đóng sang Liên bang Nga vào tháng 3/2023. Hàn Quốc là thành viên của ICC, nên có nghĩa vụ phải hợp tác trong việc thực thi lệnh bắt nếu ông Putin nhập cảnh vào trong nước.Kể từ sau khi phát động cuộc chiến tranh với Ukraine vào năm 2022, Tổng thống Putin không tham dự phần lớn các sự kiện quốc tế, trong đó có hội nghị APEC, hoặc chỉ tham dự theo hình thức trực tuyến.Hội nghị thượng đỉnh APEC năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11 tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đến Hàn Quốc vào ngày 29/10, hai ngày trước lễ khai mạc nhưng được cho là sẽ không tham dự phiên họp chính.