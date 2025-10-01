KORAIL tăng 46 lượt dừng tàu KTX tại Gyeongju trong thời gian hội nghị APEC

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông cùng Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) ngày 7/10 công bố, trong vòng một tuần từ ngày 27/10 đến 2/11, KORAIL sẽ bố trí thêm 46 lượt dừng tạm thời tại ga Gyeongju của tàu cao tốc KTX (thuộc tuyến cao tốc Gyeongbu), tức mỗi ngày thêm 4-10 lượt dừng.Theo đó, tổng số lượt dừng của tàu KTX tại ga Gyeongju trong khoảng thời gian trên sẽ tăng từ 314 lượt lên thành 360 lượt. Riêng tàu cao tốc SRT sẽ vẫn duy trì tần suất 31-37 lượt dừng tại ga Gyeongju một ngày như hiện nay, không bổ sung thêm lượt dừng tạm thời."Dừng tạm thời" nghĩa là những chuyến KTX vốn không dừng tại ga Gyeongju sẽ tạm thời dừng tại ga này trong khoảng thời gian nói trên. Giờ khởi hành và giờ đến của các chuyến ở các ga trước và sau Gyeongju sẽ được điều chỉnh sớm hoặc muộn khoảng 5 phút.Việc KORAIL tăng số lượt dừng tàu KTX tại ga Gyeongju nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của những đại biểu tham dự các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11 tại Gyeongju.Phía ban tổ chức ước tính sẽ có khoảng 15.491 người di chuyển bằng tàu KTX đến Gyeongju tham dự sự kiện APEC từ ngày 24/10 đến 3/11. Lượng khách lên, xuống tại ga Gyeongju sẽ tăng thêm khoảng 1.000 người/ngày so với trung bình 6 tháng đầu năm nay là 6.737 người/ngày.Trước thềm hội nghị APEC, KORAIL đã hoàn tất việc cải tạo cơ sở vật chất tại ga Gyeongju, như cửa tự động tại lối ra vào cho hành khách, nhà vệ sinh, cảnh quan xung quanh, sẵn sàng để chuẩn bị đón đại biểu đến từ các nước. Từ tháng trước, KORAIL đã bố trí thêm nhân sự để nâng cao sự tiện lợi, an toàn cho hành khách, gồm 3 người vào các ngày trong tuần và 4 người vào cuối tuần. Phía KORAIL khẳng định sẽ nỗ lực hết mình vì sự thành công của các sự kiện APEC, để lại ấn tượng tốt đẹp với các vị khách quốc tế.