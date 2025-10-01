165 dịch vụ công Hàn Quốc đã được khôi phục

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc công bố tính đến 12 giờ trưa ngày 8/10, trong số 647 hệ thống thông tin, hành chính bị gián đoạn do vụ cháy Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia (NIRS) vừa qua, có 165 hệ thống đã được khôi phục, tỷ lệ đạt 25,5%Trong đó, hệ thống nghiệp vụ nội bộ của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã được khôi phục vào cùng ngày. Trước đó, cổng hỗ trợ doanh nghiệp của Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm, dịch vụ mail nội bộ của Ủy ban Truyền thông và viễn thông, hệ thống nghiệp vụ nội bộ của Bộ Hành chính và an toàn cũng đã hoạt động bình thường trở lại.Sự cố hỏa hoạn nói trên xảy ra hôm 26/9 tại trụ sở chính của Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia (NIRS) ở thành phố Daejeon, khiến hàng loạt hệ thống hành chính, thông tin của Hàn Quốc bị tê liệt. Chính phủ Hàn Quốc đã phải huy động toàn bộ nhân lực và trang thiết bị để triển khai công tác khắc phục.