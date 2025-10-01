EU siết chặt hạn ngạch nhập khẩu thép, nâng thuế lên 50%

Photo : YONHAP News

Nối tiếp Mỹ, tới lượt Liên minh châu Âu (EU) dự kiến cũng sẽ tăng mạnh hàng rào thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thép, lấy danh nghĩa là bảo hộ ngành công nghiệp nội khối.Ủy ban châu Âu (EC) ngày 7/10 (giờ địa phương) chính thức công bố dự thảo quy định về đối sách bảo hộ ngành công nghiệp thép châu Âu. Theo dự thảo này, hạn ngạch nhập khẩu thép không chịu thuế sẽ bị giới hạn ở mức tối đa 18,3 triệu tấn mỗi năm cho tất cả các sản phẩm thép nhập khẩu, giảm 47% so với năm ngoái (30,53 triệu tấn). Nếu vượt quá hạn ngạch này, thuế suất áp dụng sẽ là 50%, tăng gấp đôi so với hiện nay là 25%.Một quan chức cấp cao của EC cho biết con số này được tính toán dựa trên sản lượng thép nhập khẩu năm 2013, trước khi xảy ra tình trạng dư thừa nghiêm trọng nguồn cung thép trên toàn cầu.Nếu quy định này được thực thi, Hàn Quốc dự kiến sẽ chịu tác động nặng nề, bởi EU hiện đang là thị trường xuất khẩu thép lớn nhất của Seoul. Theo số liệu của Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), kim ngạch xuất khẩu thép của Hàn Quốc sang EU năm ngoái đạt 4,48 tỷ USD, vượt Mỹ (4,35 tỷ USD).Do vậy, các chuyên gia chỉ ra rằng Chính phủ Seoul phải nhanh chóng lập chiến lược kỹ lưỡng, đàm phán về hạn ngạch nhập khẩu với EU trước khi quy định mới được thực thi.Thời điểm áp dụng quy định mới vẫn chưa được ấn định. Để quy định này có hiệu lực cần trải qua quy trình lập pháp như đàm phán tại Hội đồng châu Âu, có sự tham gia của đại diện 27 nước thành viên EU.Ủy viên thương mại và an ninh kinh tế của EU Maros Sefcovic trong buổi họp báo cùng ngày cho biết hạn ngạch nhập khẩu không chịu thuế áp dụng với mỗi quốc gia có thể khác nhau, phụ thuộc vào kết quả đàm phán.Theo đó, Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc dự kiến sẽ nỗ lực bảo vệ tối đa lợi ích quốc gia thông qua các cuộc tham vấn song phương với EU. Trưởng đoàn đàm phán thương mại Yeo Han-koo sẽ có cuộc gặp với Ủy viên Sefcovic để tích cực truyền đạt lập trường và lo ngại của Hàn Quốc về biện pháp mới của EU. Trong tuần này, Thứ trưởng Công nghiệp Moon Shin-hak cũng sẽ thăm các đơn vị xuất khẩu thép, trực tiếp lắng nghe khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp.