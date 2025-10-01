Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi Bắc Kinh đóng góp vào phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Cho Hyun ngày 7/10 đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, trao đổi ý kiến về quan hệ song phương và các vấn đề quan tâm chung, trong đó có vấn đề bán đảo Hàn Quốc.Trong cuộc điện đàm kéo dài 40 phút, hai Bộ trưởng nhất trí sẽ cùng nỗ lực để biến Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) dự kiến diễn ra tại Gyeongju trong hai ngày 31/10 và 1/11 tới, là bước ngoặt mới cho sự phát triển quan hệ Hàn-Trung. Hai Bộ trưởng được cho là đã trao đổi về chuyến thăm Hàn Quốc dự Hội nghị APEC của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, và cả cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Lee Jae Myung.Ông Vương Nghị đã trình bày về những nỗ lực của Bắc Kinh vì hòa bình và ổn định khu vực. Đáp lại, Bộ trưởng Cho bày tỏ hy vọng quan hệ Trung-Triều sẽ phát triển theo hướng đóng góp vào phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc; đề xuất hai bên tiếp tục trao đổi về vấn đề này trong thời gian tới.Đề xuất trên của Ngoại trưởng Hàn Quốc được phân tích là nhằm kêu gọi Trung Quốc nỗ lực mang tính xây dựng trong vấn đề bán đảo Hàn Quốc, trong bối cảnh Thủ tướng Lý Cường, nhân vật quyền lực thứ hai của nước này, sắp sửa thăm Bình Nhưỡng từ ngày 9-11/10 để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động Bắc Triều Tiên (10/10), dự kiến sẽ hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.