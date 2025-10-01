Photo : YONHAP News

Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á John Noh, người được chỉ định là Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, ngày 7/10 (giờ địa phương) đã nhấn mạnh dù Hàn Quốc phải tập trung vào việc răn đe vào Bắc Triều Tiên bằng các vũ khí thông thường nhưng năng lực quân sự của Seoul cũng có thể đóng góp vào việc kiềm chế Trung Quốc. Phát biểu này được ông Noh đưa ra trong văn bản trả lời trình lên Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ trước thềm phiên điều trần phê chuẩn bổ nhiệm.Quan chức này chỉ ra rằng những năng lực mà quân đội Hàn Quốc đang sở hữu như hỏa lực tầm xa, phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp, chiến tranh không gian và tác chiến điện tử, có thể tác động đáng kể tới việc răn đe mối đe dọa từ cả Bắc Triều Tiên và Trung Quốc trong khu vực.Trong bối cảnh Seoul và Washington đang tìm kiếm phương án "hiện đại hóa đồng minh", phát biểu trên của quan chức Mỹ được phân tích là nhằm nhấn mạnh rằng cả lực lượng quân đội Mỹ trong khu vực và quân đội Hàn Quốc đều phải đóng vai trò trong việc đối phó với các mối đe dọa quân sự ngày càng hiện hữu từ Trung Quốc.Đặc biệt, ông Noh chỉ ra rằng các hoạt động của Trung Quốc trên vùng biển phía Tây Hàn Quốc (còn được gọi là Hoàng Hải) dường như mang mục đích đe dọa Seoul. Nếu được phê chuẩn bổ nhiệm, ông sẽ hợp tác với người đồng cấp phía Hàn Quốc và các đồng nghiệp của mình trong Chính phủ Mỹ để xem xét các hoạt động này và đề xuất biện pháp ứng phó phù hợp. Quan chức này nhấn mạnh Mỹ nên tiếp tục đặt thứ tự ưu tiên về quốc phòng và an ninh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương vào việc kiềm chế Bắc Kinh, mối đe dọa quân sự nghiêm trọng nhất hiện nay của Washington.Ông Noh là người Mỹ gốc Hàn, đã được Tổng thống Donlad Trump chỉ định là Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương hồi tháng 6.