Hàn Quốc sẽ được xếp vào chỉ số WGBI từ tháng 4/2026

Tổ chức cung cấp chỉ số toàn cầu FTSE Russell (Anh) ngày 7/10 (giờ địa phương) công bố sẽ xếp Hàn Quốc vào Chỉ số trái phiếu Chính phủ thế giới (WGBI) theo đúng kế hoạch từ tháng 4 năm sau.Trong báo cáo đánh giá định kỳ nửa đầu năm về việc phân loại các quốc gia phát hành trái phiếu công bố cùng ngày, FTSE Russel tái khẳng định lộ trình kỹ thuật được đề cập trong bản đánh giá tháng 3 năm nay. Theo đó, Hàn Quốc sẽ bắt đầu được xếp vào chỉ số WGBI từ tháng 4 năm sau và hoàn tất vào tháng 11 cùng năm.Trước đó, trong báo cáo đánh giá tháng 10 năm ngoái, FTSE Russell từng thông báo sẽ xếp Hàn Quốc vào chỉ số WGBI từ tháng 11 năm nay, nhưng trong bản đánh giá tháng 3 năm nay lại quyết định lùi thời điểm sang tháng 4/2026. Tuy thời điểm khởi động được lùi lại, mốc hoàn tất vào tháng 11 năm sau vẫn được giữ nguyên, với tỷ trọng được tăng dần mỗi tháng để đảm bảo hoàn tất đúng kế hoạch ban đầu.Tổ chức này khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý thị trường của Hàn Quốc, các nhà cung cấp hạ tầng cho thị trường cũng như các nhà đầu tư để quá trình gia nhập diễn ra suôn sẻ. Hãng sẽ liên tục thu thập phản hồi từ các bên tham gia thị trường để bảo đảm mọi thay đổi được chuẩn bị kỹ lưỡng.WGBI là một trong ba chỉ số trái phiếu được các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu theo dõi nhiều nhất cùng với Chỉ số trái phiếu Chính phủ toàn cầu Bloomberg Barclays (BBGA) và Chỉ số trái phiếu Chính phủ thị trường mới nổi của JP Morgan (GBI-EM). Nếu một quốc gia được xếp vào chỉ số này sẽ có thể thu hút dòng vốn từ các nước phát triển, giúp giảm chi phí huy động vốn trái phiếu Chính phủ.Năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc từng ước tính rằng việc gia nhập chỉ số WGBI sẽ có thể thu hút thêm ít nhất 56 tỷ USD dòng vốn cho thị trường trái phiếu trong nước.