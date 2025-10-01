Bắc Triều Tiên có thể tổ chức duyệt binh trong ngày 9/10

Photo : YONHAP News

Một số nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/10 cho biết Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động (10/10) với quy mô lên tới hàng chục nghìn người.Lễ duyệt binh gần đây nhất mà miền Bắc tổ chức là vào tháng 9/2023 nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập chính quyền. Thông thường, nước này tổ chức duyệt binh vào buổi tối một ngày trước hoặc trong ngày kỷ niệm chính thức. Tuy nhiên, theo dự báo thời tiết, thủ đô Bình Nhưỡng sẽ có mưa trong ngày 10/10, nên nhiều khả năng lễ duyệt binh sẽ được tổ chức vào ngày 9/10.Lễ duyệt binh tới đây sẽ là một sự kiện quốc tế quy mô lớn với nhiều quan chức quốc tế tham dự. Phía Trung Quốc cử Thủ tướng Lý Cường, nhân vật quyền lực đứng thứ hai trong nước, tới tham dự. Đại diện phía Nga là ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh kiêm Chủ tịch đảng Nước Nga thống nhất, một nhân vật thân cận với Tổng thống Vladimir Putin.Hai quan chức này được cho là sẽ đứng cạnh Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un tại lễ duyệt binh, thể hiện mối liên minh Nga-Trung-Triều. Tại lễ duyệt binh của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng Phát xít hôm 3/9 vừa qua, Tổng thống Putin và Chủ tịch Kim Jong-un cũng đứng cạnh Chủ tịch Tập Cận Bình.Giám đốc Trung tâm Á-Âu thuộc Viện nghiên cứu chiến lược quốc gia Hàn Quốc Doo Jin-ho phân tích việc Nga Và Trung Quốc cử các nhân vật quyền lực thứ hai tới tham dự lễ duyệt binh thể hiện quyết tâm hiện thực hóa mối liên minh ba bên. Bắc Triều Tiên có thể sẽ nhân chuyến thăm của các quan chức này để tái khẳng định về vị thế quốc gia sở hữu hạt nhân, đồng thời giành sự ủng hộ của các đồng minh trước thềm hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều, có khả năng sẽ được tổ chức trong thời gian tới.Đoàn đại biểu từ các quốc gia khác cũng đang lần lượt tới Bình Nhưỡng như Lào, Nicaragua, Brazil, Guinea Xích đạo. Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, cũng dự kiến thăm Bắc Triều Tiên nhân dịp này.Giáo sư Lim Eul-chul thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề Viễn Đông Đại học Kyungnam thì phân tích chiến lược của Bắc Triều Tiên là củng cố mối liên minh với các nước xã hội chủ nghĩa để đối phó với sức ép ngoại giao từ Mỹ. Nước này cũng muốn đóng vai trò trong việc thiết lập trật tự đa cực kiềm chế Mỹ cùng với Nga và Trung Quốc.Giới phân tích cũng đang dõi theo khả năng ông Kim Jong-un sẽ phát biểu tại lễ duyệt binh và đưa ra thông điệp với Mỹ. Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Hàn Quốc vào cuối tháng này và Washington đã đề xuất “đối thoại vô điều kiện” với Bình Nhưỡng, giới phân tích nhận định nếu phát biểu tại lễ duyệt binh, ông Kim sẽ đưa ra thông điệp mang tính đối đầu hơn là hòa giải, để phù hợp với tính chất phô diễn sức mạnh của lễ duyệt binh.Ngoài ra, giới quan sát cũng đổ dồn sự quan tâm tới những loại vũ khí mà Bắc Triều Tiên sẽ công bố tại lễ duyệt binh lần này, có khả năng bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-20 mà miền Bắc tuyên bố đang phát triển gần đây.