Giá thực phẩm và đồ uống tại Hàn Quốc tăng hơn 20% trong 5 năm

Write: 2025-10-08 14:10:20Update: 2025-10-08 19:00:40

Photo : YONHAP News

Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc (tên gọi mới của Cục Thống kê quốc gia) ngày 8/10 công bố chỉ số giá thực phẩm và đồ uống không cồn tháng 9/2025 tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2020. Mức tăng này cao hơn 7% so với tốc độ tăng chung của giá tiêu dùng (16,2%) trong cùng giai đoạn.

Nhiều mặt hàng tăng hơn 30% so với 5 năm trước như hoa quả tăng 35,2%; sữa, pho mát và trứng tăng 30,7%. Nhóm bánh và ngũ cốc tăng 28%; đồ ăn vặt, kem và các sản phẩm chứa đường cũng tăng 27,8%. Giá các mặt hàng thực phẩm khác tăng 21,4%, thịt tăng 21,1%, thủy hải sản tăng 20%.

Trong số các loại đồ uống không cồn, giá cà phê, trà và ca cao tăng mạnh nhất (38,2%), còn nước suối, nước giải khát, nước ép trái cây cũng tăng 22,7%. Nhóm rượu và thuốc lá chỉ tăng 5%, song mức tăng của rượu đã lên tới 13,1% so với 5 năm trước.

Tính theo mức tăng từng năm, giá thực phẩm và đồ uống không cồn tăng 4,4% vào năm 2020, 5,9% lần lượt vào năm 2021 và 2022, 5,5% năm 2023 và 3,9% năm 2024. Trong cùng giai đoạn này, chỉ số giá tiêu dùng nói chung lần lượt tăng 0,5%, 2,5%, 5,1%, 3,6% và 2,3%, thấp hơn nhiều so với mức tăng thực phẩm và đồ uống.
