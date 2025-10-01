Hàn Quốc tụt xuống thứ 10 về giá trị xuất khẩu vào thị trường Mỹ

Photo : YONHAP News

Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 8/10 công bố kết quả phân tích số liệu thống kê của Bộ Thương mại Mỹ, cho biết Hàn Quốc xếp thứ 10 trong số 10 đối tác xuất khẩu nhiều nhất vào Mỹ 7 tháng đầu năm 2025.Trong khoảng thời gian trên, Mỹ nhập khẩu 75,6 tỷ USD hàng hóa từ Hàn Quốc, chiếm 3,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của nước này. Các nước xếp vị trí từ 1 đến 9 là Mexico (chiếm 15%), Canada (11,2%), Trung Quốc (9,4%), Việt Nam (5,2%), Đài Loan (4,9%), Ireland (4,6%), Đức (4,5%), Nhật Bản (4,2%) và Thụy Sĩ (4,2%).Trong năm ngoái, trước khi Chính phủ Tổng thống Donald Trump ra mắt, Hàn Quốc từng xếp thứ 7 (tỷ trọng 4%), nhưng năm nay đã rơi xuống vị trí thứ 10. Đây là thứ hạng thấp nhất kể từ khi KITA bắt đầu phân tích và quản lý tài liệu liên quan kể từ năm 1988. Đặc biệt, Hàn Quốc đã liên tục đứng ở vị trí thứ 6, 7 trong 15 năm từ năm 2009.Việc Hàn Quốc bị tụt hạng nhanh chóng như vậy cho thấy Seoul chịu tác động tiêu cực lớn hơn so với các đối thủ thương mại khác do chính sách thuế quan của Chính phủ Donald Trump.Năm ngoái, Đài Loan, Ireland và Thụy Sĩ đều đứng sau Hàn Quốc nhưng năm nay đã vượt lên trước. Đặc biệt, Đài Loan, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Hàn Quốc trong lĩnh vực foundry (sản xuất chíp bán dẫn theo hợp đồng), đã thăng hạng từ vị trí thứ 8 (3,6%) năm ngoái lên vị trí thứ 5 (4,9%) trong 7 tháng đầu năm nay.Dù Đài Loan chưa hoàn tất đàm phán thương mại với Chính phủ Trump và đang tạm thời bị Washington áp thuế đối ứng ở mức 20%, nhưng nước này vẫn chưa chịu tác động trực tiếp tới xuất khẩu bởi chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Đài Loan, không thuộc đối tượng áp thuế.Việc vị thế của Hàn Quốc trong thị trường xuất khẩu vào Mỹ bị sụt giảm là bởi tác động trực tiếp và gián tiếp từ việc Chính phủ Tổng thống Trump áp thuế cao với các mặt hàng ô tô, thép, máy móc, đều là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Seoul.