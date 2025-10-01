Tân Chủ tịch đảng cầm quyền Nhật Bản cân nhắc không viếng đền thờ tội phạm chiến tranh

Photo : YONHAP News

Báo Yomiuri của Nhật Bản đưa tin tân Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ tự do (LDP) Takaichi Sanae đang thảo luận theo hướng không viếng đền Yasukuni trong dịp lễ tế mùa thu năm nay (17-19/10).Theo tờ báo này, bà Takaichi nhận định việc viếng ngôi đền thờ tội phạm chiến tranh này có thể làm dấy lên sự phản đối từ hai nước láng giềng là Hàn Quốc và Trung Quốc, cần tránh việc biến chuyến viếng đền thành vấn đề ngoại giao.Bà Takaichi vốn là một chính trị gia cánh hữu cứng rắn, từng nhiều lần viếng đền Yasukuni khi còn là Bộ trưởng An ninh kinh tế trước đây, cả trong các dịp lễ tế mùa thu, xuân hay ngày đánh dấu Nhật Bản bại trận trong Thế chiến II.Trong cuộc bầu cử Chủ tịch đảng vào năm ngoái, bà này từng phát biểu rằng đền Yasukuni là một nơi mà bà hết sức coi trọng, và muốn tiếp tục bày tỏ lòng thành kính tới những người đã hy sinh vì quốc gia, qua đó thể hiện ý định sẽ tiếp tục viếng ngôi đền này. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử chức Chủ tịch năm nay, bà lại phát biểu thận trọng hơn, nói rằng sẽ cân nhắc việc viếng đền một cách phù hợp.Đền Yasukuni là nơi thờ khoảng 2.466.000 binh lính đã hy sinh trong các cuộc nội chiến và các cuộc chiến tranh do Nhật Bản phát động từ thời kỳ Minh Trị (1868-1912). Trong đó, có khoảng 2.133.000 người liên quan đến cuộc chiến Thái Bình Dương (1937-1945). Đền này cũng thờ 14 tội phạm chiến tranh cấp độ A, tức cực kỳ nguy hiểm, bao gồm cựu Thủ tướng Tojo Hideki, người đã bị Tòa án quân sự quốc tế vùng Viễn đông xử án tử hình.