Lượng người Hàn thăm Trung Quốc tăng 40% trong 8 tháng đầu năm 2025

Photo : YONHAP News

Hãng tin Yonhap ngày 8/10 công bố kết quả phân tích số liệu xuất nhập cảnh của Tổng cục Du lịch (KTO) và Bộ Tư pháp Hàn Quốc. Trong vòng 8 tháng đầu năm nay, tổng lượng khách du lịch người Hàn tới Trung Quốc đạt 1.987.547 người, tăng 40,6% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng đột biến này được phân tích là nhờ Chính phủ Trung Quốc tạm thời áp dụng chính sách miễn thị thực ngắn hạn (30 ngày) cho người Hàn từ ngày 30/11 năm ngoái cho tới cuối năm nay.Trong năm nay, lượng du khách người Hàn thăm Trung Quốc đạt trung bình 248.440 người/tháng, và vẫn đang có chiều hướng tăng. Dự kiến số lượng khách tới Trung Quốc cả năm 2025 sẽ vượt xa mức 2,3 triệu người năm ngoái.Mặt khác, lượng khách Hàn Quốc tới Nhật Bản cũng tăng nhờ hiệu ứng đồng yen rớt giá, đạt 5.946.355 người trong 8 tháng đầu năm, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật Bản vẫn là điểm đến phổ biến nhất với người Hàn.Lượng khách tới Việt Nam trong cùng khoảng thời gian trên là 2.866.275 người, tiếp tục là điểm đến phổ biến thứ hai của khách Hàn Quốc, nhưng giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách tới Philippines và Thái Lan cũng giảm lần lượt 16% và 16,8%.Một quan chức Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cho biết chính sách miễn thị thực tạm thời của Trung Quốc đã khiến lượng khách Hàn tăng mạnh. Ngoài ra, các thành phố lớn của Trung Quốc đang tích cực triển khai nhiều sự kiện nhằm thu hút khách du lịch nước ngoài nên dự báo lượng khách Hàn Quốc thăm quốc gia tỷ dân sẽ còn tăng tiếp trong thời gian tới.