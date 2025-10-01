Số dịch vụ công Hàn Quốc bị ảnh hưởng do vụ cháy cơ quan thông tin quốc gia tăng lên thành 709

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 9/10, Chủ tịch Ủy ban kiêm Bộ trưởng Hành chính và an toàn Yun Ho-jung cho biết hệ thống quản lý nội bộ (nTOPS) của Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia (NIRS) đã được khôi phục, giúp thiết lập cơ chế khắc phục chính xác hơn. Tổng số hệ thống thông tin, hành chính bị ảnh hưởng do vụ cháy cơ quan này hôm 26/9 được xác định là 709, tăng so với con số 647 hệ thống như thông báo trước đó.Tính đến 6 giờ sáng ngày 9/10, đã có 193 hệ thống được khôi phục, tỷ lệ đạt 27,2%. Trong số này, 54 hệ thống được khôi phục trong kỳ nghỉ lễ Trung thu vừa qua.Bộ trưởng cho biết phòng điện toán 8, trụ sở NIRS tại thành phố Daejeon đã được dọn sạch bụi, dự kiến sẽ vận hành trở lại từ ngày 11/10. Tuy nhiên, do nhiều hệ thống liên kết với phòng điện toán tầng 5, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do vụ cháy, nên tiến độ khôi phục vẫn còn chậm.Do quá trình khôi phục toàn bộ các hệ thống dự kiến còn kéo dài, Chính phủ sẽ hỗ trợ nhân lực để thiết lập một hệ thống hoạt động ổn định lâu dài.