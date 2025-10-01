Lễ hội K-pop chào mừng APEC tại Gyeongju

Photo : YONHAP News

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á -Thái Bình Dương (APEC), lễ hội âm nhạc K-pop mang tên "APEC Music Festa" sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ tối ngày 10/10 tại sân vận động phía trong công viên Hwangseong, thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang.Sự kiện âm nhạc này được tổ chức nhằm cầu chúc cho sự thành công của Hội nghị thượng đỉnh APEC, đồng thời quảng bá về tính đa dạng và tinh hoa của văn hóa Hàn Quốc thông qua K-pop, nay đã trở thành một nội dung văn hóa toàn cầu.Sân khấu của chương trình được thiết kế theo cảm hứng từ Cheomseongdae (Chiêm Tinh Đài), một đài quan sát thiên văn lâu đời nhất thế giới, đồng thời là biểu tượng của thành phố Gyeongju, mang ý nghĩa kết nối nghìn năm lịch sử quá khứ và nghìn năm tương lai mới.Chương trình sẽ có sự tham gia biểu diễn của 13 nhóm nhạc, trong đó có NCT Wish, Billlie, izna, KickFlip, Hearts2Hearts, mang đến bữa tiệc âm nhạc kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ. Người dẫn chương trình của đêm diễn là nữ nghệ sĩ hài Lee Soo-ji. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng sẽ bố trí các khu trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc như ẩm thực K-food, trang phục thời Silla (Tân La). Buổi biểu diễn sẽ được truyền hình trực tiếp toàn cầu qua kênh YouTube KBS KPOP, và phát lại trên KBS 2TV cùng KBS World.Tỉnh trưởng tỉnh Bắc Gyeongsang Lee Cheol-woo nhấn mạnh "APEC Music Festa" không chỉ là một buổi biểu diễn, mà sẽ trở thành diễn đàn ngoại giao văn hóa, góp phần nâng cao vị thế văn hóa của Gyeongju và Hàn Quốc trên trường quốc tế.