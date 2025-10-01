Tổng thống Lee Jae Myung chỉ đạo giải cứu công dân Hàn bị Israel bắt giữ

Photo : YONHAP News

Theo thông tin từ các tổ chức dân sự, vào khoảng 11 giờ 40 phút sáng (giờ Hàn Quốc) ngày 8/10, 11 tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo hướng đến Dải Gaza đã bị quân đội Israel bắt giữ, trong đó có một nhà hoạt động mang quốc tịch Hàn Quốc cũng có mặt trên tàu.Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung ngày 9/10 cho biết Tổng thống Lee Jae Myung đã được nghe báo cáo tình hình và kế hoạch ứng phó với vụ việc trên, chỉ đạo phải huy động tối đa nguồn lực ngoại giao để đảm bảo an toàn và tự do cho công dân, sớm đưa họ về nước.Trước đó, một quan chức ngoại giao ngày 8/10 cho biết thông qua Đại sứ quán Hàn Quốc tại Israel, Chính phủ đã liên tục đề nghị giới chức nước này tiến hành các quy trình liên quan một cách nhanh chóng, công bằng, đảm bảo công dân Hàn Quốc sớm được phóng thích. Đồng thời, Bộ Ngoại giao sẽ hỗ trợ lãnh sự cần thiết cho công dân của mình.Trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Israel đã liên tục theo dõi các hoạt động của tàu thuyền chở công dân Hàn Quốc. Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết cơ quan này đang tiếp tục trao đổi với cơ quan chức năng của Israel để đề nghị đảm bảo không để công dân Hàn chịu thiệt hại trong quá trình ứng phó của nước sở tại. Phía Israel khẳng định sẽ đặc biệt lưu ý và chia sẻ diễn biến liên quan với Hàn Quốc.