Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul lần thứ 579 diễn ra sáng ngày 9/10 tại Trung tâm văn hóa Sejong, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok nhấn mạnh ngày hôm nay đánh dấu tròn 579 năm kể từ khi Vua Sejong ban hành chữ Hàn Hangeul. Giờ đây, tiếng Hàn và chữ Hangeul chính là cội nguồn của văn hóa Hàn Quốc K-culture. Chính phủ sẽ cùng người dân nỗ lực để tiếng Hàn và chữ Hangeul trở thành ngôn ngữ và văn tự kết nối văn hóa và dẫn dắt tương lai.Thủ tướng cho biết hiện tại, có hơn 140.000 người nước ngoài tại 87 quốc gia đang học tiếng Hàn và tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc tại các Trung tâm Hàn ngữ Sejong, Hangeul không còn là văn tự của riêng người Hàn Quốc. Nhờ khả năng biểu đạt tinh tế và phong phú của tiếng Hàn mà những lời ca trong âm nhạc K-pop, phim truyền hình K-drama và điện ảnh Hàn Quốc có thể kết nối, lay động người hâm mộ toàn thế giới. Việc giới trẻ trên khắp thế giới học và sử dụng tiếng Hàn để thưởng thức các tác phẩm Hàn Quốc qua YouTube hay mạng xã hội đã trở nên quen thuộc.Thủ tướng cam kết Chính phủ sẽ thúc đẩy văn hóa sử dụng tiếng Hàn chuẩn mực, dễ hiểu thông qua nhiều phương tiện truyền thông khác nhau; đồng thời mở rộng hệ thống Trung tâm Hàn ngữ Sejong, hỗ trợ phát triển, trưng bày và quảng bá các sản phẩm ứng dụng chữ Hangeul để ngày càng có nhiều người trên thế giới học và yêu thích tiếng Hàn cũng như văn hóa Hàn Quốc. Cùng với đó, Chính phủ sẽ mở rộng việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngôn ngữ dựa trên tiếng Hàn nhằm dẫn đầu trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.Thủ tướng ca ngợi Hangeul là hệ thống chữ viết duy nhất trên thế giới có nguyên lý sáng tạo, thời điểm và người sáng tạo được ghi nhận rõ ràng, các học giả quốc tế đánh giá Hangeul là một trong những thành tựu trí tuệ rực rỡ nhất của nhân loại. Chữ Hangeul ra đời từ tinh thần yêu dân, bao dung và đổi mới, thể hiện trọn vẹn tấm lòng nhân ái của Vua Sejong. Thủ tướng nhấn mạnh cần phải ghi nhớ công lao của các thế hệ cha ông đã bảo vệ chữ Hangeul.Bên cạnh đó, Thủ tướng cho biết chỉ còn ba tuần nữa là tới Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Ông Kim khẳng định Chính phủ đang dốc toàn lực cho giai đoạn chuẩn bị cuối cùng để hội nghị năm nay trở thành một kỳ K-APEC đột phá vượt trội, vượt qua tất cả các kỳ APEC trước đây.Chính phủ đang chuẩn bị nhiều chương trình đặc sắc để quảng bá rộng rãi tinh hoa và sức sáng tạo của văn hóa Hàn Quốc, trong đó có chữ Hàn Hangeul, với toàn thế giới. Ông Kim kêu gọi người dân Hàn Quốc cùng bạn bè quốc tế yêu mến Hangeul hãy quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ cho APEC Gyeongju.Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng bày tỏ hy vọng Hangeul, niềm tự hào và nền tảng văn hóa của dân tộc, sẽ tiếp tục trở thành sức mạnh to lớn của Đại Hàn Dân Quốc.