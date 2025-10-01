Chính phủ Hàn Quốc sẽ công bố đối sách ngành thép trong tháng 10

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Moon Shin-hak ngày 9/10 đã tới thăm cảng Incheon, kiểm tra tình hình xuất khẩu, thị sát khu vực bốc xếp thép xuất khẩu của công ty thép Hyundai.Ông Moon nhận định tình hình ngành thép đang tiếp tục bất ổn, như việc Liên minh châu Âu (EU) siết chặt áp thuế với mặt hàng thép nối tiếp Mỹ. Để ứng phó, Chính phủ sẽ tiếp tục tìm kiếm các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phối hợp với các hãng thép, tổ chức tài chính, cơ quan tài chính chính sách để lập các sản phẩm bảo lãnh xuất khẩu có thể mang lại hiệu quả hỗ trợ 400 tỷ won (282 triệu USD).Thứ trưởng cho biết trong đối sách đẩy mạnh ngành thép dự kiến công bố trong tháng này sẽ bao gồm việc xây dựng định hướng theo từng mặt hàng đối phó với tình trạng sự dư thừa nguồn cung trên toàn cầu, tăng cường phòng vệ thương mại với các hoạt động nhập khẩu bất công bằng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu tư chuyển đổi sang các mặt hàng thép carbon thấp, giá trị gia tăng cao, tăng cường quản lý an toàn và hợp tác cùng phát triển trong ngành.Thủ tướng chỉ ra rằng bất chấp các biện pháp thuế quan từ Mỹ, xuất khẩu của Hàn Quốc vẫn duy trì đà tăng trưởng liên tiếp trong 4 tháng gần đây. Điều này là nhờ những nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp trong việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm.Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 7/10 (giờ địa phương) chính thức công bố dự thảo quy định về đối sách bảo hộ ngành công nghiệp thép châu Âu. Theo dự thảo này, hạn ngạch nhập khẩu thép không chịu thuế sẽ bị giới hạn ở mức tối đa 18,3 triệu tấn mỗi năm cho tất cả các sản phẩm thép nhập khẩu, giảm 47% so với năm ngoái (30,53 triệu tấn). Nếu vượt quá hạn ngạch này, thuế suất áp dụng sẽ là 50%, tăng gấp đôi so với hiện nay là 25%. EU là thị trường xuất khẩu thép lớn nhất của Hàn Quốc sau Mỹ.