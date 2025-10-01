Photo : KBS News

Trên tài khoản mạng xã hội ngày 8/10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel và Hamas đã ký kết thỏa thuận hòa bình giai đoạn một. Điều này mang ý nghĩa là tất cả các con tin sẽ sớm được trả tự do, Israel sẽ rút quân đến ranh giới đã thỏa thuận, mở ra bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình mạnh mẽ, bền vững và vĩnh viễn. Ông Trump cũng gửi lời cảm ơn đến các bên trung gian gồm Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã hợp tác để biến sự kiện lịch sử chưa từng có này thành hiện thực.Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết sẽ triệu tập Nội các vào ngày 9/10 (giờ địa phương) để phê chuẩn thỏa thuận đã ký với Hamas. Ông này nhấn mạnhh các con tin sẽ sớm được trở về nước. Một quan chức Israel tiết lộ với Đài CNN (Mỹ) rằng thời điểm Hamas thả con tin có thể diễn ra vào cuối tuần này, tức ngày 11 hoặc 12/10.Trong khi đó, phía Hamas cũng ra tuyên bố xác nhận thỏa thuận nói trên. Tổ chức này cho biết đã ký kết một thỏa thuận về việc chấm dứt chiến sự trên Dải Gaza, rút quân chiếm đóng, tiếp nhận tiền viện trợ, trao đổi tù nhân. Hamas cảm ơn các bên trung gian Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ cùng Tổng thống Donald Trump, đặc biệt đánh giá cao nỗ lực của ông Trump trong việc chấm dứt hoàn toàn chiến sự và rút toàn bộ lực lượng chiếm đóng khỏi Dải Gaza.Tổ chức này cũng kêu gọi các bên trung gian đảm bảo Israel thực hiện đầy đủ các cam kết đã thống nhất, không trì hoãn hay né tránh, đồng thời thông báo rằng tất cả các con tin còn sống sẽ được trả tự do sớm nhất vào ngày 11/10.Một quan chức Bộ Ngoại giao Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas, cho biết theo thỏa thuận mới công bố, chiến tranh sẽ chấm dứt, các con tin người Israel và tù nhân Palestine sẽ được trả tự do và viện trợ nhân đạo sẽ được triển khai.