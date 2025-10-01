Quan chức bang Georgia cảm ơn sự đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ông Pat Wilson, Giám đốc Sở Phát triển kinh tế bang Georgia của Mỹ ngày 8/10 (giờ địa phương) đã tham dự lễ kỷ niệm Ngày lập quốc Hàn Quốc do Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Atlanta tổ chức.Dù không trực tiếp nhắc đến vụ Cơ quan thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ hàng loạt người lao động Hàn Quốc tại bang Georgia hôm 4/9 vừa qua, nhưng quan chức này liên tục nhấn mạnh về vai trò đầu tư và tạo việc làm của doanh nghiệp Hàn Quốc trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm.Ông Wilson cho biết trong vòng vài năm trở lại đây, doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư và tạo việc làm tại Georgia nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Năm 2024, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của bang Georgia. Nhờ các khoản đầu tư và tạo việc làm của doanh nghiệp Hàn Quốc mà hàng chục nghìn người dân bang Georgia đang có cuộc sống tốt đẹp hơn. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang mang đến những cơ hội mới tốt hơn cho toàn bang và các thành phố trong bang. Ông này cho biết sẽ cùng Thống đốc bang sớm thăm Hàn Quốc, kỳ vọng tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với Hàn Quốc. Cuối bài phát biểu, ông Wilson một lần nữa cảm ơn các doanh nghiệp đã đầu tư vào bang Georgia.Mặt khác, tại sự kiện trên, Phó Tổng lãnh sự Hàn Quốc Kim Dae-hwan đã nhắc lại vụ hàng trăm công dân Hàn bị bắt giữ tại bang Georgia và vấn đề thị thực. Hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc và các bên liên quan đang thảo luận về quy trình cấp thị thực và việc tuân thủ quy định. Ông Kim hy vọng vụ việc này sẽ là cơ hội để củng cố hơn nữa quan hệ đối tác giữa Hàn Quốc với Mỹ và bang Georgia.Vào ngày 1/9 vừa qua, Văn phòng Thống đốc bang Georgia ra thông báo cho biết Thống đốc Brian Kemp sẽ cùng một số quan chức trong đó có Giám đốc Sở Phát triển kinh tế bang Pat Wilson sẽ tới thăm Hàn Quốc vào mùa thu năm nay. Đây sẽ là chuyến thăm Hàn Quốc lần ba của Thống đốc Kemp.Trước đó, Cơ quan thực thi di trú và Hải quan Mỹ ngày 4/9 đã tiến hành một chiến dịch truy quét lao động cư trú bất hợp pháp tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG ở bang Georgia. Trong chiến dịch này, khoảng 475 người đã bị bắt giữ, trong đó có hơn 300 người Hàn Quốc là nhân viên của công ty Giải pháp năng lượng LG và các công ty đối tác. Sau đó, tất cả người lao động Hàn Quốc này đã tự nguyện xuất cảnh và về đến Hàn Quốc vào hôm 11/9.