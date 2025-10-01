Lãnh đạo Hàn Quốc ca ngợi tinh thần chủ quyền nhân dân ẩn chứa trong chữ Hàn Hangeul

Photo : YONHAP News

Trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Facebook, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đăng tải bài viết nhân Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul 9/10.Tổng thống ca ngợi Hangeul là một di sản văn hóa kết tinh trọn vẹn trí tuệ và lịch sử của dân tộc. Đặc biệt, vua Sejong đã vượt qua sự phản đối của tầng lớp thống trị khi đó để tạo ra chữ viết mà bách tính có thể dễ dàng học và sử dụng hàng ngày. Do đó, trong Hangul thể hiện sâu sắc tinh thần dân chủ và bình đẳng, "chủ quyền thuộc về nhân dân". Ông Lee chỉ ra rằng thế giới mà Hangul tạo ra, một đất nước nơi tất cả bách tính đều có thể giao tiếp và thể hiện ý chí của mình qua chữ Hàn Hangeul, cũng chính là một hình ảnh khác của "quốc gia do người dân làm chủ".Hiện nay, 252 Trung tâm Hàn ngữ Sejong tại 87 quốc gia trên toàn thế giới đang truyền bá chữ viết và văn hóa Hàn Quốc. Làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu chinh phục trái tim người dân toàn thế giới chính là xuất phát từ sức mạnh của Hangeul, hệ chữ viết gói trọn suy nghĩ và cảm xúc của người Hàn.Giấc mơ về một cường quốc văn hóa Hàn Quốc, nơi người dân toàn thế giới cùng đọc tiểu thuyết của Hàn Quốc, hát bài hát Hàn Quốc, cùng khóc cùng cười với phim điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc, nay đã trở thành hiện thực thông qua Hangeul. Tổng thống nhấn mạnh việc làn sóng Hallyu có thể bén rễ vững chắc trên toàn thế giới trong tương lai hay không phụ thuộc vào tình yêu của người dân dành cho Hangeul, cội nguồn của văn hóa dân tộc.Tổng thống cũng cho biết "Lễ hội Hangeul" sẽ được diễn ra trên toàn quốc từ ngày 18/10, hy vọng người dân cả nước sẽ cùng tham gia đông đảo để khắc ghi giá trị quý báu của chữ Hàn Hangeul.