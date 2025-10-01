Tổng Bí thư Việt Nam thăm cấp Nhà nước Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã đặt chân tới Bắc Triều Tiên vào ngày 9/10, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài ba ngày.Theo Thông tấn xã Việt Nam (VNA), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến sân bay quốc tế Bình Nhưỡng vào sáng cùng ngày. Tháp tùng ông có Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Phía miền Bắc cử Trưởng ban Quốc tế đảng đảng Lao động Kim Song Nam và Thứ trưởng Ngoại giao Im Chol-il ra sân bay đón tiếp.Ông Tô Lâm sẽ lưu lại Bắc Triều Tiên đến ngày 11/10 và dự kiến tham dự lễ duyệt binh cùng các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Bắc Triều Tiên 10/10, đồng thời có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un.Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của một lãnh đạo cao nhất Việt Nam sau 18 năm, kể từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh năm 2007. Thông tấn xã Việt Nam đánh giá chuyến thăm này mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Bắc Triều Tiên.Theo hãng tin Reuters (Anh), dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Tô Lâm, hai nước dự kiến sẽ ký kết một số thỏa thuận hợp tác song phương.Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950, từ đó tới nay vẫn đang duy trì mối quan hệ ngoại giao chặt chẽ. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ, hai bên đã tuyên bố năm nay là "Năm hữu nghị Việt-Triều".