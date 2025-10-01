Liên hợp quốc cắt giảm 25% lực lượng gìn giữ hòa bình

Photo : YONHAP News

Hãng Reuters (Anh) đưa tin Liên hợp quốc đã quyết định cắt giảm 25% lực lượng gìn giữ hòa bình đang hoạt động tại 11 quốc gia trong vài tháng tới, do Mỹ chậm nộp phần đóng góp tài chính.Một quan chức cấp cao giấu tên trong Liên hợp quốc cho biết khoảng 25% lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ phải trở về nước. Các trang thiết bị mà họ sử dụng cùng những nhân lực dân sự tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Quy mô cắt giảm ước tính là từ 13.000 đến 14.000 binh sĩ.Kể từ sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 năm nay, Chính phủ Mỹ đã cắt giảm mạnh khoản hỗ trợ cho các tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc, đồng thời trì hoãn nộp khoản tiền đóng góp tài chính của mình, khiến Liên hợp quốc rơi vào khó khăn nghiêm trọng. Mỹ là quốc gia đóng góp lớn nhất cho Liên hợp quốc, số tiền mà nước này chậm nộp hiện tại là 2,8 tỷ USD.Trong lĩnh vực hoạt động gìn giữ hòa bình, Mỹ cũng là nước đóng góp lớn nhất, chiếm hơn 26% tổng ngân sách. Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), trong giai đoạn năm 2025-2026, Mỹ dự kiến đóng góp 1,3 tỷ USD trong tổng ngân sách hoạt động 5,4 tỷ USD của lực lượng gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, Chính phủ Tổng thống Trump đã thông báo sẽ chỉ hỗ trợ 682 triệu USD, bằng một nửa số tiền dự kiến ban đầu.Hiện nay, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đang được triển khai tại nhiều khu vực xảy ra xung đột trên thế giới như Trung Đông, Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Liban và Kosovo. Họ đảm nhiệm nhiệm vụ giám sát ngừng bắn, bảo vệ dân thường và hỗ trợ hoạt động nhân đạo, góp phần duy trì hòa bình và ổn định tại các khu vực này.