Nhà hoạt động Hàn Quốc bị Israel bắt giữ trên tàu cứu trợ đến Dải Gaza

Photo : YONHAP News

Đại diện các tổ chức dân sự như "Hành động khẩn cấp của xã hội dân sự Hàn Quốc đoàn kết với Palestine" ngày 9/10 (giờ địa phương) cho biết nhà hoạt động Hàn Quốc Kim Ah-hyun đã bị chuyển đến nhà tù Ketziot nằm ở sa mạc miền Nam Israel. Nhà hoạt động Kim Ah-hyun là một trong những người có mặt trên tàu cứu trợ bị Israel bắt giữ khi tiếp cận Dải Gaza.Các tổ chức dân sự Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích rằng những người bị giam giữ đang bị đối xử như những kẻ khủng bố. Tổ chức nhân quyền hỗ trợ Palestine mang tên Adalah, đơn vị cung cấp tư vấn pháp lý cho những người bị giam giữ, cho biết Hải quân Israel đã bắt giữ các tàu thuộc đoàn tàu "Thousand Madelines" hướng về Dải Gaza vào rạng sáng hôm 8/10, sau đó hầu hết những người bị bắt giữ đã được đưa đến nhà tù Ketziot.Nhà tù Ketziot là nơi nổi tiếng với điều kiện giam giữ hà khắc và mang tính ngược đãi. Nhà tù này nằm gần biên giới Ai Cập trong sa mạc Negev ở miền Nam Israel, thường được dùng để giam giữ những thành phần khủng bố của Palestine.Được biết, nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển Greta Thunberg, người từng có mặt trên đoàn cứu trợ của đội tàu nhân đạo Global Sumud Flotilla (GSF) và bị trục xuất hôm 6/10 sau khi tiếp cận Dải Gaza, cũng đã từng bị giam giữ tại nhà tù này.Trước đó, Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đã cảnh báo rằng những nhà hoạt động muốn đến Dải Gaza nên hiểu rõ tình hình tại nhà tù Ketziot và cân nhắc lại việc đến Israel.Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jin-a trong cùng ngày cũng đã gặp Quyền Đại sứ Israel tại Hàn Quốc Barak Shain, yêu cầu phía Israel tích cực hợp tác nhằm đảm bảo an toàn và sớm trả tự do cho công dân Hàn Quốc bị bắt giữ trên tàu. Đáp lại, ông Barak Shain cam kết sẽ hợp tác để công dân Hàn Quốc nhanh chóng được thả tự do thông qua các thủ tục liên quan, đồng thời sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho người này.