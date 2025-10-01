Mức tiêu thụ mì ăn liền bình quân đầu người năm 2024 của Hàn Quốc đứng thứ hai thế giới

Photo : YONHAP News

Hiệp hội mì ăn liền thế giới (WINA) ngày 9/10 cho biết Hàn Quốc đã tiêu thụ tổng cộng 4,1 tỷ gói mì trong năm 2024, tăng 1,4% so với năm trước đó và đứng thứ 8 trên thế giới về lượng tiêu thụ.Tổng dân số Hàn Quốc trong năm ngoái là 51,75 triệu người. Theo đó, mỗi người Hàn Quốc đã tiêu thụ khoảng 79,2 gói mì ăn liền trong năm 2024, tăng 6 gói so với mức 73 gói vào năm 2021.Lượng tiêu thụ mì ăn liền của Hàn Quốc cũng tăng đều đặn từ 3,79 tỷ gói vào năm 2021 lên 3,95 tỷ gói vào năm 2022 và 4,04 tỷ gói vào năm 2023. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ này vẫn thấp hơn mức 4,13 tỷ gói vào năm 2020, thời điểm nhu cầu tăng vọt do hạn chế ăn ngoài vì đại dịch COVID-19.Cho đến năm 2020, Hàn Quốc đã đứng đầu về lượng tiêu thụ mì ăn liền tính theo đầu người trong một năm. Tuy nhiên, Việt Nam đã vươn lên giữ vị trí dẫn đầu từ năm 2021, với lượng tiêu thụ khoảng 81 gói mì ăn liền cho mỗi một người. Như vậy, với dân số 100 triệu người thì Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 8,14 tỷ gói, đứng thứ 4 thế giới về lượng tiêu thụ.Tuy nhiên, so với mức 88 gói/người vào năm 2021, mức tiêu thụ mì ăn liền tính theo đầu người tại Việt Nam đã giảm 7 gói trong vòng ba năm. Xếp sau Việt Nam và Hàn Quốc về lượng tiêu thụ mì ăn liền bình quân đầu người lần lượt là Thái Lan (57 gói), Nepal (54 gói), Indonesia (52 gói), Nhật Bản và Malaysia (đều 47 gói), Đài Loan (40 gói), Philippines (39 gói), và Trung Quốc bao gồm cả Hong Kong (31 gói).Lượng tiêu thụ mì ăn liền trên đầu người cao tập trung chủ yếu tại các nước châu Á, nơi có truyền thống ăn mì. Ngược lại, số lượng này tại nhiều quốc gia châu Âu lại chưa đến 10 gói.Lượng tiêu thụ mì ăn liền toàn cầu năm 2024 đạt mức cao kỷ lục là 123,07 tỷ gói, tăng 2,4% so với năm trước đó. Nguyên nhân được cho là do giá thực phẩm tăng cao, khiến nhiều người chuyển sang lựa chọn thực phẩm giá rẻ như mì ăn liền.Mì ăn liền Hàn Quốc như Shin Ramyun của hãng thực phẩm Nongshim hay mì ăn liền trộn cay Buldak của hãng thực phẩm Samyang cũng ngày càng được ưa chuộng trên toàn cầu. Trong 9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc đã đạt 1,116 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước.Một đại diện doanh nghiệp mì ăn liền Hàn Quốc cho biết sức ảnh hưởng ngày càng lớn của văn hóa Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường mì ăn liền toàn cầu xoay quanh các sản phẩm của Hàn Quốc.