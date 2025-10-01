Photo : YONHAP News

Quỹ Di sản văn hóa Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc ngày 10/10 cho biết doanh thu của cửa hàng lưu niệm "MU:DS" trong 8 tháng đầu năm 2025 đã đạt khoảng 21,71 tỷ won (15,3 triệu USD), vượt qua doanh thu 21,28 tỷ won (15 triệu USD) của cả năm ngoái. Đây là thành tích cao nhất kể từ khi quỹ được thành lập vào năm 2004.Quỹ Di sản văn hóa cho biết doanh thu của cửa hàng lưu niệm "MU:DS" đã tăng gấp 3,5 lần, từ khoảng 6,1 tỷ won (4,3 triệu USD) vào năm 2016 lên gần 21,3 tỷ won (15 triệu USD) vào năm ngoái. Con số này dự kiến sẽ chạm mốc 30 tỷ won (21,1 tỷ USD) vào cuối năm 2025."MU:DS" là thương hiệu sản phẩm văn hóa, dựa trên các hiện vật tiêu biểu của Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc và các bảo tàng khu vực trực thuộc. Tên gọi là sự kết hợp giữa từ "museum" (bảo tàng) và "goods" (sản phẩm). Gần đây, huy hiệu chim-hổ, lấy cảm hứng từ nhân vật trong bộ phim hoạt hình Netflix nổi tiếng trên toàn cầu "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop), cũng liên tục cháy hàng.Doanh thu của "MU:DS" có xu hướng tăng đều đặn qua từng năm kể từ năm 2016. Mặc dù doanh thu của cửa hàng đã giảm mạnh còn 3,76 tỷ won (2,6 triệu USD) vào năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song đã phục hồi trở lại mức 10 tỷ won (7 triệu USD) vào năm 2022 và 2023. Tính đến tháng 8 năm nay, tổng cộng 564.381 người đã mua sản phẩm của "MU:DS", con số cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, 123.120 người mua hàng qua kênh trực tuyến, cao gấp gần 6 lần so với mức 20.625 người vào năm 2016.Quỹ Di sản văn hóa Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc đang có kế hoạch quảng bá rộng rãi hơn thương hiệu "MU:DS" ra thị trường quốc tế. Quỹ sẽ mở phòng trưng bày thường trực tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Hong Kong từ ngày 11/10, giới thiệu 74 loại sản phẩm lấy cảm hứng từ các hiện vật như lư hương bằng đồng mạ vàng của triều đại Baekje, đồ gốm sứ xanh thời Goryeo. Tại đây cũng sẽ trưng bày các sản phẩm kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra trong tháng 10 tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc.Quỹ Di sản văn hóacho biết "MU:DS" chính là cầu nối mới của văn hóa Hàn Quốc, khẳng định sẽ mở rộng hoạt động ra khu vực Bắc Mỹ và châu Âu, bắt đầu từ Hong Kong, nhằm nâng cao vị thế văn hóa Hàn Quốc trên toàn cầu.