Nhóm công tố viên đặc biệt đề nghị lệnh bắt tạm giam cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc

Photo : KBS News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật ngày 9/10 đã đệ trình Tòa án ban lệnh bắt tạm giam cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Park Sung-jae với cáo buộc tham gia vào âm mưu nổi loạn. Ông Park bị cáo buộc tham gia thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong âm mưu nổi loạn và lạm dụng chức quyền, cản trở việc thực thi quyền lợi hợp pháp của người khác.Cựu Bộ trưởng bị nghi ngờ đã triệu tập cuộc họp cán bộ Bộ Tư pháp ngay sau khi lệnh thiết quân luật được ban bố đêm ngày 3/12 năm ngoái, chỉ đạo cho Cục Kiểm sát tiến hành xem xét phái cử công tố viên tới Nhóm điều tra chung thuộc Bộ Tư lệnh thiết quân luật. Nhóm công tố viên đặc biệt còn nghi ngờ ông Park đã ba lần điện đàm với cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Shim Woo-jung để thảo luận về vấn đề này.Ông Park cũng bị cáo buộc đã chỉ đạo Cục Cải huấn và Cục Xuất nhập cảnh kiểm tra về khả năng tiếp nhận của các trại giam, đồng thời ra lệnh sẵn sàng thực thi lệnh cấm xuất nhập cảnh.Trước đó, vào tháng 8 vừa qua, Nhóm công tố viên đặc biệt đã tiến hành khám xét nhà riêng của cựu Bộ trưởng Park và trụ sở Bộ Tư pháp, sau đó lần lượt triệu tập cựu Viện trưởng Shim và các quan chức Bộ Tư pháp để thẩm vấn. Tuy nhiên, ông Park phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định rằng bản thân chỉ thực hiện nghiệp vụ thông thường, chưa từng đưa ra bất kỳ chỉ thị bất hợp pháp nào.Nếu được Tòa án phê chuẩn đề nghị bắt tạm giam cựu Bộ trưởng Park, Nhóm công tố viên đặc biệt sẽ có thể tăng tốc điều tra các nhân vật quan trọng khác, trong đó có cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Cho Tae-yong. Ngược lại, nếu đề nghị bị bác bỏ, toàn bộ quá trình điều tra vụ thiết quân luật sẽ không tránh khỏi gặp trở ngại.Tháng 8 vừa qua, Nhóm công tố viên đặc biệt đã đề nghị lệnh bắt tạm giam cựu Thủ tướng Han Duck-soo với các cáo buộc như tiếp tay cho âm mưu nổi loạn, khai man, soạn thảo công văn giả. Tuy nhiên, Tòa án đã bác đề nghị do cho rằng vẫn còn nhiều tranh cãi về mặt pháp lý liên quan đến các tình tiết then chốt của vụ án. Cuối cùng, ông Han chỉ bị truy tố không giam giữ.Do ông Park hiện vẫn là nghi phạm chưa bị bắt giữ, nên phiên thẩm định lệnh tạm giam dự kiến sẽ được diễn ra vào đầu tuần sau.Trong một diễn biến liên quan, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sáng ngày 10/10 tiếp tục không trình diện tại phiên tòa thứ hai xét xử về tội danh cản trở người thi hành công vụ và lạm dụng chức quyền.Ông Yoon đã đệ trình lý do sức khỏe, nhưng Hội đồng xét xử xét thấy đây là lý do không chính đáng, cho biết sẽ xem xét vẫn xét xử dù bị cáo vắng mặt. Trước đó, cựu Tổng thống đã trình diện tại phiên tòa đầu tiên cùng phiên thẩm định đề nghị bảo lãnh tại ngoại vào ngày 26/9, trực tiếp phát biểu lập trường trước tòa.