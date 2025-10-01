Xuất khẩu dịch vụ kỹ thuật số Hàn Quốc tăng trưởng hơn ba lần trong 14 năm

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo công bố ngày 9/10 của Sáng kiến phát triển bền vững (SGI), Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM), xuất khẩu dịch vụ truyền tải kỹ thuật số của Hàn Quốc đã tăng từ 539,1 tỷ USD năm 2010 lên 1.620,9 tỷ USD năm 2024, tức gấp hơn ba lần.Trong cùng thời điểm này, xuất khẩu hàng hóa có sự biến động theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, xuất khẩu dịch vụ truyền tải kỹ thuật số duy trì được đà tăng trưởng ổn định, liên tục tăng bất chấp các cú sốc bên ngoài, như khủng hoảng tài chính toàn cầu hay đại dịch COVID-19.Báo cáo chỉ ra rằng cùng với sự tăng trưởng của thương mại kỹ thuật số, các quy định liên quan đến việc chuyển giao và sử dụng dữ liệu giữa các quốc gia đang ngày càng trở nên phức tạp. Cụ thể, Mỹ và Nhật Bản theo đuổi chính sách tự do hóa dữ liệu, Liên minh châu Âu (EU) ưu tiên bảo vệ thông tin cá nhân và củng cố chủ quyền kỹ thuật số, trong khi Trung Quốc đặt trọng tâm vào nội địa hóa dữ liệu và an ninh quốc gia.Hàn Quốc được phân tích là ở "vị trí trung gian", mỗi đối tác lại đưa ra nhận định khác nhau về mức độ quy chế áp dụng của Seoul. Theo Chỉ số hạn chế thương mại dịch vụ kỹ thuật số của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Hàn Quốc được đánh giá là có mức độ quy định nghiêm ngặt hơn so với Mỹ (+0,02) và Nhật Bản (+0,04), nhưng vẫn cởi mở hơn so với EU (-0,02) và Trung Quốc (-0,26).SGI khuyến nghị Chính phủ Hàn Quốc cần xây dựng chiến lược thương mại bền vững trong lĩnh vực kỹ thuật số, tập trung vào ba trụ cột đó là cân bằng giữa mở cửa và chủ quyền công nghệ, đảm bảo tính phù hợp với các quy chuẩn quốc tế, và dẫn đầu trong việc tiêu chuẩn hóa quốc tế.Đặc biệt, báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân biệt và tìm ra điểm cân bằng hợp lý giữa các lĩnh vực cần mở cửa và hợp tác như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, xe tự hành, với các công nghệ cốt lõi cần bảo hộ vì lợi ích quốc gia và các ngành công nghiệp chiến lược.Theo báo cáo này, trong chính sách thương mại kỹ thuật số, Hàn Quốc cần tránh cả việc mở cửa hoàn toàn hoặc bảo hộ khép kín, mà nên tìm ra sự cân bằng giữa mở cửa bền vững và đảm bảo chủ quyền công nghệ cốt lõi. Báo cáo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm tính thống nhất giữa luật pháp trong nước và các quy định quốc tế, tránh tình trạng phân mảnh và chồng chéo trong hệ thống pháp lý.Liên quan đến vấn đề này, Diễn đàn Kinh tế số, một sự kiện bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC sắp diễn ra tại Gyeongju vào cuối tháng này, được kỳ vọng sẽ là cơ hội để thảo luận về các quy định thương mại kỹ thuật số. KORCHAM chỉ ra rằng Hàn Quốc cần đóng vai trò chủ đạo trong việc chuẩn hóa quy định kỹ thuật số quốc tế nhân hội nghị APEC lần này.