Seoul xem xét biện pháp ứng phó với chính sách thuế quan mới đối với thép của EU

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 10/10 đã tổ chức cuộc họp với đại diện các doanh nghiệp thép trong nước, chia sẻ về xu hướng áp thuế quan đối với thép của Liên minh châu Âu (EU) và thảo luận kế hoạch ứng phó trong thời gian tới.Liên minh châu Âu vào ngày 7/10 (giờ địa phương) thông báo sẽ thiết lập hạn ngạch thuế quan (TRQ) mới, tức áp dụng mức thuế thấp hoặc tránh việc áp thuế chồng chéo để bảo vệ ngành công nghiệp thép trong khu vực. Theo đó, EU sẽ giảm một nửa hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế đối với thép và nâng mức thuế quan từ 25% lên 50%.EU trước đó cho biết sẽ cân nhắc các quốc gia đã ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) trong quá trình phân bổ hạn ngạch miễn thuế quan. Vì vậy, Hàn Quốc đang xem xét sử dụng các kênh như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Hiệp định thương mại tự do Hàn-EU.Mặc khác, cơ quan này trong cùng ngày cũng cho biết Trung Quốc đã công bố biện pháp siết chặt xuất khẩu đất hiếm, một loại khoáng sản chiến lược và các công nghệ liên quan. Seoul hiện đang phân tích chi tiết từng nội dung cụ thể. Sau khi phân tích, Chính phủ sẽ kiểm tra xem doanh nghiệp Hàn Quốc có gặp khó khăn gì hay không và tham vấn với Trung Quốc để giảm thiểu thiệt hại.Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 9/10 thông báo sẽ tăng cường kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm, dựa trên quyết định về k​iểm soát xuất khẩu vật liệu đất hiếm ra bên ngoài. Việc xuất khẩu những vật liệu này sẽ cần phải có giấy phép xuất khẩu vật tư lưỡng dụng, tức là các vật tư có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự do Bộ Thương mại Trung Quốc cấp.Ngoài ra, các vật liệu như nam châm đất hiếm vĩnh cửu và nguyên liệu đất hiếm mục tiêu được dùng để sản xuất các lớp màng mỏng trong các sản phẩm như chíp bán dẫn, màn hình hiển thị và pin được sản xuất ở nước ngoài bằng cách chứa, kết hợp hoặc pha trộn những vật liệu này cũng sẽ bị kiểm soát xuất khẩu.Trung Quốc trước đây từng hạn chế xuất khẩu đối với nhiều loại đất hiếm, và động thái lần này được xem là biện pháp siết chặt xuất khẩu mạnh mẽ hơn nữa. Chính phủ Hàn Quốc hiện đang duy trì cơ chế ứng phó kịp thời để giúp các doanh nghiệp trong nước không phải chịu thiệt hại trước các lệnh kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.Seoul và Bắc Kinh từ tháng 7 năm ngoái đã lập cơ chế đối thoại Hàn-Trung về kiểm soát xuất khẩu, nhằm trao đổi thông tin và thảo luận các phương án ổn định chuỗi cung ứng cho ngành công nghiệp. Hai cuộc họp đầu tiên đã được tổ chức lần lượt vào tháng 7 và tháng 11 năm ngoái tại Hàn Quốc và Trung Quốc. Và lần thứ ba được tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 7 năm nay, cho thấy sự liên lạc chặt chẽ giữa hai bên.Tại các cuộc họp, Chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị phía Trung Quốc quan tâm và hợp tác để các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể nhập khẩu suôn sẻ các nguyên vật liệu trọng tâm như đất hiếm. Một quan chức Bộ Công nghiệp cho biết thêm mặc dù Trung Quốc đã siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, nhưng đến nay các doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn nhận được giấy phép xuất khẩu bình thường, chưa phát sinh vấn đề lớn nào. Seoul sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bắc Kinh để giúp các doanh nghiệp của Hàn Quốc không phải chịu thiệt hại vì biện pháp này của Trung Quốc.