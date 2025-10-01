Hơn 30% dịch vụ công Hàn Quốc hoạt động bình thường trở lại

Photo : YONHAP News

Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc công bố tính đến 12 giờ trưa ngày 10/10, trong số 647 hệ thống thông tin, hành chính bị gián đoạn do vụ cháy Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia (NIRS) vừa qua, có 217 hệ thống đã được khôi phục, tỷ lệ đạt 30,6%. Đặc biệt, 30 trong số 40 hệ thống trọng yếu (hạng 1) được nhiều người dân sử dụng đã hoạt động bình thường trở lại, tỷ lệ khắc phục đạt 75%.Trong một tuần nghỉ lễ Tết Trung thu từ 3/10, đã có thêm 47 hệ thống được khôi phục, chiếm khoảng 22% tổng số dịch vụ công đã được khắc phục cho tới thời điểm hiện tại.Ủy ban dự báo số lượng dịch vụ công được khôi phục sẽ tăng nhanh chóng từ sau ngày 15/10, khi quá trình lắp đặt trang thiết bị điện toán mới được hoàn tất.Sáng ngày 10/10, Tổng thống Lee Jae Myung đã trực tiếp tới thăm trụ sở NIRS ở Daejeon, nơi đang được triển khai công tác khắc phục sau sự cố hỏa hoạn. Tổng thống đã tiến hành xem xét tình hình khôi phục các hệ thống thông tin Chính phủ, đồng thời khích lệ tinh thần những nhân viên vẫn làm việc trong kỳ nghỉ lễ.Mặc dù đã chính thức xin nghỉ phép vào ngày 10/10, nhưng Tổng thống vẫn đích thân thị sát hiện trường do nhận thức tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đồng thời thể hiện quyết tâm theo sát tình hình khắc phục.