Tổng thống Lee Jae Myung tập trung nghiên cứu định hướng điều hành đất nước trong kỳ nghỉ lễ

Photo : YONHAP News

Trong kỳ nghỉ lễ Tết trung thu Hàn Quốc vừa qua, ngoại trừ cuộc gặp với các gia đình bị ly tán trong ngày đầu kỳ nghỉ (3/10), Tổng thống Lee Jae Myung chủ yếu dành thời gian nghỉ ngơi trong yên lặng, không có lịch trình công khai nào.Tổng thống nghỉ phép thêm một ngày vào ngày 10/10, để dành thời gian nghỉ ngơi tới hết cuối tuần này, tập trung tìm giải pháp cho hàng loạt vấn đề phức tạp trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trong suốt kỳ nghỉ, ông vẫn liên tục nhận các báo cáo và theo dõi sát các tình hình quan trọng của quốc gia.Nhiệm vụ cấp bách nhất đặt ra hiện nay với Tổng thống Lee là chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sắp sửa diễn ra sau ba tuần nữa, đồng thời giải tỏa tình trạng bế tắc hiện nay trong đàm phán thuế quan với Washington.Kịch bản lý tưởng nhất là tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh APEC, qua đó khẳng định năng lực ngoại giao đa phương của Tổng thống Lee, và tận dụng cơ hội gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị APEC để hoàn tất đàm phán thuế quan. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Ngay cả lịch trình của Tổng thống Trump, nhân vật trung tâm của Hội nghị APEC, cũng chưa rõ ràng.Ông Trump được cho là đang xem xét tới Hàn Quốc vào ngày 29/10, với lịch trình trong ngày hoặc hai ngày. Nếu đúng như vậy, có nghĩa là lãnh đạo Nhà Trắng sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC, mà chỉ hội đàm với lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc, sau đó trở về nước. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Văn phòng Tổng thống cho biết vẫn chưa thể đưa ra kết luận do các cuộc thảo luận liên quan vẫn đang diễn ra.Hiện tại, đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ vẫn chưa thoát khỏi tình trạng bế tắc. Trước đó, Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Kim Jung-kwan ngày 4/10 (giờ địa phương) đã gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Tuy nhiên, hai bên được cho là chỉ dừng lại ở việc trao đổi ý kiến, chưa đạt được thỏa thuận.Trong ngày 5/10, Văn phòng Tổng thống đã triệu tập cuộc họp rà soát các vấn đề thương mại khẩn cấp. Tổng thống Lee được cho là sẽ tổng hợp nội dung cuộc họp này, để nghiên cứu tìm ra bước đột phá cho đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ.Ngoài ra, trước mắt ông Lee còn nhiều vấn đề khó khăn khác ở lĩnh vực ngoại giao, an ninh, thương mại. Trong thời gian nghỉ lễ vừa qua, đảng cầm quyền Dân chủ tự do của Nhật Bản đã bầu bà Takaichi Sanae làm tân Chủ tịch, người dự kiến sẽ kế nhiệm Thủ tướng Ishiba Shigeru trong thời gian tới. Bà Takaichi được xem là nhân vật theo khuynh hướng cực hữu, khác biệt với Thủ tướng Ishiba. Khi còn giữ chức Bộ trưởng, bà thường xuyên đến viếng đền Yasukuni, nơi thờ các tội phạm chiến tranh. Tuy nhiên, tân Chủ tịch đảng cầm quyền Nhật Bản được cho là đang xem xét hoãn việc viếng đền trong lễ tế mùa thu vào tháng này, thể hiện thái độ thận trọng. Do đó, Tổng thống Lee có thể đang cân nhắc các phương án trao đổi với bà Takaichi nhằm duy trì đường lối hợp tác Hàn-Nhật, vốn được củng cố qua “ngoại giao con thoi” với Thủ tướng Ishiba.Ngoài ra, chính sách đối với Bắc Triều Tiên cũng là một bài toán nan giải với Tổng thống. Trong ngày đầu kỳ nghỉ, ông Lee đã đưa ra thông điệp kêu gọi miền Bắc đối thoại về các vấn đề các gia đình bị ly tán nhưng chưa nhận được phản hồi tích cực. Ngược lại, trong bài phát biểu tại triển lãm vũ khí ngày 5/10, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un có phát biểu mang tính đe dọa rằng liệu lãnh thổ Hàn Quốc có còn là một nơi an toàn hay không. Tổng thống Lee có thể sẽ tiến hành phân tích các thông điệp mà ông Kim đưa ra trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động ngày 10/10, để điều chỉnh về phương hướng đối phó trong thời gian tới.Gần đây, Liên minh châu Âu (EU) nâng thuế nhập khẩu thép lên đến 50%, cho thấy xu hướng bảo hộ thương mại toàn cầu đang gia tăng. Đây cũng sẽ là một trong những thách thức lớn mà Tổng thống Lee phải đối mặt trong thời gian tới.Còn ở trong nước, nhiệm vụ lớn nhất đặt ra với Tổng thống là duy trì sự đồng lòng phối hợp với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, hoàn thiện các bài toán cải cách, trong đó có cải cách Viện Kiểm sát.