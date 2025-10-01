Seoul hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn trên Dải Gaza

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 9/10 ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, bày tỏ lập trường hoan nghênh việc Israel và Hamas đạt được thỏa thuận hòa bình giai đoạn một trong kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.Bộ Ngoại giao cho biết Chính phủ đánh giá cao đề xuất chủ đạo của Tổng thống Trump cũng như nỗ lực trung gian hòa giải của các quốc gia trong khu vực như Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ.Chính phủ Hàn Quốc hy vọng các bên liên quan thực thi đầy đủ thỏa thuận này, sớm phóng thích toàn bộ các con tin, cải thiện tình hình nhân đạo tại Dải Gaza. Đồng thời, Seoul kỳ vọng thỏa thuận lần này sẽ trở thành bước ngoặt quan trọng hướng tới hòa bình và ổn định ở Trung Đông.Trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình tại Trung Đông, bao gồm cả việc hiện thực hóa giải pháp hai Nhà nước.