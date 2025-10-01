BOK đánh giá rủi ro đang gia tăng trên thị trường tài chính toàn cầu

Photo : YONHAP News

Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc Yoo Sang-dae sáng ngày 10/10 đã chủ trì cuộc họp rà soát tình hình thị trường trong đợt nghỉ lễ Tết Trung thu vừa qua (3-9/10). Ông Yoo đánh giá thị trường tài chính toàn cầu nhìn chung vẫn duy trì xu hướng ổn định, nhưng vẫn xuất hiện một số dấu hiệu gia tăng bất ổn.Theo quan chức này, tình hình trong và ngoài nước vẫn đang tồn tại những yếu tố bất ổn như chính sách thuế quan của Mỹ, lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), lo ngại về tính lành mạnh tài chính của các nước lớn. Ngân hàng trung ương sẽ duy trì cảnh giác và theo dõi sát sao diễn biến thị trường.Trong kỳ nghỉ Tết Trung thu, thị trường tài chính toàn cầu chịu ảnh hưởng từ việc Chính phủ liên bang Mỹ tiếp tục bị đóng cửa tạm thời do chưa được Quốc hội phê chuẩn ngân sách, kết quả cuộc bầu cử Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ tự do Nhật Bản, hỗn loạn chính trị tại Pháp, triển vọng cải thiện lợi nhuận của các công ty công nghệ lớn, khiến nhiều chỉ số biến động.Lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm cùng ghi nhận tăng 6 điểm cơ bản. Đồng USD tăng 1,6% giá trị so với đồng euro và đồng yen Nhật. Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là ngành chíp bán dẫn, trong đó chỉ số S&P 500 tăng 0,3% và Nasdaq tăng 0,8%. Trong khi đó, đồng won giảm 1,6%. Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) về trái phiếu ổn định ngoại hối kỳ hạn năm năm của Hàn Quốc duy trì ở mức thấp 24 điểm cơ bản.Bên cạnh đó, Phó Thống đốc BOK chỉ ra rằng việc tổ chức FTSE Russell (Anh) ngày 8/10 vừa qua tái khẳng định lộ trình đưa Hàn Quốc vào chỉ số trái phiếu chính phủ toàn cầu (WGBI) từ tháng 4 năm sau là một tín hiệu tích cực. Điều này sẽ góp phần gia tăng khả năng dự đoán của thị trường cũng như củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.