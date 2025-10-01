Hàn Quốc xây dựng lộ trình bắt buộc tham gia bảo hiểm tai nạn lao động với cả hộ kinh doanh cá thể

Photo : YONHAP News

Theo thông tin từ các Bộ ngành Hàn Quốc ngày 10/10, Bộ Tuyển dụng và lao động gần đây đã bắt đầu nghiên cứu phương án áp dụng bảo hiểm tai nạn lao động với các hộ kinh doanh cá thể có rủi ro tai nạn lao động cao.Bảo hiểm tai nạn lao động được áp dụng tại Hàn Quốc từ năm 1964 nhằm ngăn chặn tình trạng người lao động không được chủ doanh nghiệp bồi thường thỏa đáng khi bị tai nạn lao động. Khi mới triển khai, bảo hiểm này chỉ áp dụng với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản và chế tạo có từ 500 lao động thường xuyên trở lên. Sau đó, phạm vi áp dụng được mở rộng dần, hiện tại bao gồm hầu hết người lao động hưởng lương.Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại "vùng xám" trong bảo hiểm tai nạn lao động. Tính đến tháng 7 năm ngoái, tỷ lệ tham gia bảo hiểm tai nạn lao động ở các hộ kinh doanh cá thể một người chỉ đạt 0,52%. Đối với nhóm này, việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện và cần phải đăng ký riêng. Tỷ lệ tham gia thấp là bởi đối tượng này sẽ phải trả toàn bộ phí bảo hiểm. Trong khi đó, ở các cơ sở có từ 2 lao động trở lên thì chủ sử dụng lao động phải chi trả toàn bộ tiền phí bảo hiểm. Tuy nhiên, tỷ lệ tai nạn lao động ở các cơ sở có dưới 5 người lao động lại lên tới 1,11%, cao hơn 1,7 lần so với bình quân chung (0,66%).Do vậy, Bộ Tuyển dụng và lao động cho rằng cần phải bảo hộ cả những người lao động thuộc hộ kinh doanh cá thể. Lộ trình của Bộ Tuyển dụng là chọn ra những ngành nghề kinh doanh cá thể có tỷ lệ rủi ro tai nạn lao động cao, để bắt buộc tham gia bảo hiểm, sau đó từng bước mở rộng phạm vi áp dụng. Thông qua quá trình nghiên cứu, Bộ sẽ xác định các ngành nghề xảy ra tai nạn lao động trong vòng một năm gần đây, tiến hành khảo sát nhu cầu thực tế.Tuy nhiên, do việc bắt buộc tham gia bảo hiểm tai nạn lao động có thể làm tăng gánh nặng tài chính, nên Bộ Tuyển dụng sẽ thành lập một hội đồng chuyên gia gồm đại diện người lao động và giới chủ để đạt được sự đồng thuận xã hội trước khi triển khai. Bộ quyết định sẽ lập phương án hỗ trợ về phí đóng bảo hiểm để giảm thiểu gánh nặng cho hộ kinh doanh cá thể.