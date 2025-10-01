Dự trữ ngoại hối Hàn Quốc tính đến cuối tháng 9 tăng thêm 5,7 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 10/10 công bố tính đến cuối tháng 9, quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt 422,02 tỷ USD, tăng 5,73 tỷ USD so với một tháng trước.Trước đó, quy mô dự trữ ngoại hối tính đến cuối tháng 5 đã giảm xuống 404,6 tỷ USD, mức thấp nhất trong vòng 5 năm, nhưng đã tăng trở lại trong tháng 6 và duy trì đà tăng trong 4 tháng liên tiếp.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc BOK lý giải sự gia tăng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư cùng với hiệu ứng cuối quý khiến lượng tiền gửi ngoại tệ từ các cơ quan tài chính cũng tăng lên.Xét theo loại tài sản trong dự trữ ngoại hối, các chứng khoán có giá như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp của Hàn Quốc (378,42 tỷ USD) tăng 12,25 tỷ USD. Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) tại Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) giữ nguyên ở mức 15,78 tỷ USD. Vàng vẫn duy trì ở mức 4,79 tỷ USD so với tháng trước do vàng được ghi nhận theo giá mua ban đầu thay vì giá thị trường hiện tại.Tính đến cuối tháng 8, Hàn Quốc đứng thứ 10 thế giới về quy mô dự trữ ngoại hối (416,3 tỷ USD). Trung Quốc dẫn đầu với 3.322,2 tỷ USD, tiếp theo là Nhật Bản với 1.324,2 tỷ USD, Thụy sĩ là 1.022,2 tỷ USD và Ấn Độ với 695,4 tỷ USD.