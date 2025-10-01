Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động Bắc Triều Tiên 2025

Photo : YONHAP News

Truyền thông Bắc Triều Tiên ngày 10/10 đưa tin cho biết nước này vào tối một ngày trước đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động miền Bắc tại sân vận động 1/5 Rungrado ở thủ đô Bình Nhưỡng.Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm đã ôn lại lịch sử kể từ khi đảng Lao động được thành lập, tuyên bố sẽ xây dựng một đất nước phồn thịnh. Ông Kim nhấn mạnh trong thế kỷ mới, Bình Nhưỡng vừa phải đối phó với mối đe dọa chiến tranh hạt nhân của Mỹ, vừa phải phát triển kinh tế, củng cố sức mạnh vũ khí hạt nhân và tạo ra bước nhảy vọt mới.Lãnh đạo miền Bắc cho biết Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục chống lại các hành động gây áp lực về chính trị và quân sự hung bạo của các nước thù địch. Ông Kim khẳng định uy quyền trên trường quốc tế của Bình Nhưỡng đang ngày càng được củng cố, miền Bắc có thể tự cải thiện đời sống một cách rõ rệt trong vài năm tới nếu tiếp tục đấu tranh với khí thế như hiện tại. Chủ tịch Kim cũng nhấn mạnh lại mục tiêu xây dựng "thiên đường xã hội chủ nghĩa".Lễ kỷ niệm lần này được tổ chức với màn bắn pháo hoa, đồng diễn thể dục và các tiết mục nghệ thuật. Đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên tổ chức màn biểu diễn thể dục tập thể kể từ dịp kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động vào năm 2020, tức sau 5 năm.Sự kiện có sự tham dự của một số lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev và Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.Mặt khác, truyền thông nước này cũng cho biết ông Kim trong cùng ngày đã có buổi gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, thảo luận về việc mở rộng trao đổi cấp cao và chiến lược, cũng như hợp tác giao lưu để phát triển toàn diện, sâu rộng hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.Quân đội Hàn Quốc nhận định khả năng cao là một cuộc duyệt binh sẽ được tổ chức vào đêm ngày 10/10. Bắc Triều Tiên đã tổ chức 7 cuộc duyệt binh vào ban đêm kể từ lần duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động vào tháng 10/2020. Việc miền Bắc có công bố tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới Hwasong-20 mà nước này đang phát triển gần đây trong sự kiện này hay không đang nhận được nhiều sự chú ý.Mặt khác, Bộ Thống nhất Hàn Quốc trong cùng ngày cũng đã bày tỏ lập trường hy vọng mối quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Nga sẽ phát triển theo hướng góp phần vào phi hạt nhân hóa, hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc. Tuyên bố này được đưa ra để phản hồi câu hỏi về lập trường của Chính phủ Hàn Quốc liên quan đến tuyên bố chung giữa đảng Lao động miền Bắc và đảng Nước Nga thống nhất (đảng chiếm đa số ghế trong Quốc hội Nga) nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động Bắc Triều Tiên.Bí thư Ủy ban trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên Ri Hi-yong và Tổng thư ký đảng Nước Nga Thống nhất Vladimir Yakushev ngày 9/10 đã đưa ra tuyên bố chung, trong đó nêu rõ đảng Nước Nga thống nhất ủng hộ các biện pháp của lãnh đạo miền Bắc nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng. Tuyên bố được xem là hành động Nga thực chất chấp nhận chương trình phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên, làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng quốc tế.