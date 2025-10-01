Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc chỉ thị xử lý nghiêm các cuộc biểu tình mang tính thù hằn

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Yoon Ho-jung ngày 10/10 đã chỉ thị lực lượng cảnh sát phải xử lý nghiêm các cuộc biểu tình và tụ tập mang tính thù hằn, nhắm vào công dân hoặc các nước cụ thể như cuộc biểu tình bài Trung Quốc.Bộ Hành chính trong cùng ngày cũng đã đệ trình lên Ủy ban Cảnh sát quốc gia một đề án thảo luận về phương án thực thi pháp luật chủ động của cảnh sát, nhằm tăng cường khả năng ứng phó của cảnh sát với các hoạt động biểu tình mang tính thù địch nhắm vào người nước ngoài và các nước cụ thể.Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình mang tính thù hằn gần đây ngày càng gia tăng, khiến không chỉ công dân của các quốc gia bị nhắm đến mà cả cộng đồng người nước ngoài tại Hàn Quốc cảm thấy lo lắng và bất an. Bộ Hành chính cũng nhấn mạnh việc các hình thức tụ tập và biểu tình như vậy tiếp tục kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến an toàn xã hội và làm tổn hại đến mối quan hệ giữa các nước.Ủy ban Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc là cơ quan được thành lập theo Luật Cảnh sát năm 1991, trực thuộc Bộ Hành chính và an toàn, có chức năng thẩm định và quyết định các chính sách quan trọng liên quan đến nghiệp vụ của cảnh sát, cũng như các vấn đề được Bộ trưởng Bộ Hành chính đánh giá là cần thiết để đưa ra thảo luận.Bộ trưởng Yoon nhấn mạnh cảnh sát cần tích cực ứng phó với các cuộc biểu tình và tụ tập mang tính thù hằn để góp phần xây dựng một xã hội an toàn hơn. Ông cũng đề nghị Ủy ban Cảnh sát quốc gia xem xét kỹ lưỡng các phương án để cảnh sát có thể thực thi pháp luật một cách chủ động. Bộ Hành chính và an toàn sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cảnh sát để triển khai các biện pháp cần thiết.