Chỉ số KOSPI lần đầu cán mốc 3.600 điểm

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang nóng trở lại sau kỳ nghỉ lễ Trung thu kéo dài một tuần vừa qua.Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày 10/10 ở mức 3.610,6 điểm, tăng 61,39 điểm (1,73%) so với phiên trước, mức cao kỷ lục.Ngay từ đầu phiên, chỉ số KOSPI mở cửa ở mức 3.598,11 điểm, tăng 1,38% so với phiên cuối tuần trước. Ngay sau đó, chỉ số này đã phá mốc 3.600 điểm lần đầu tiên trong năm nay, có lúc còn lên tới 3.617,86 điểm.Trong kỳ nghỉ lễ Trung thu, thị trường chứng khoán New York biến động lúc lên, lúc xuống do ảnh hưởng từ việc Chính phủ liên bang Mỹ tạm ngừng hoạt động, tranh luận xoay quanh nguy cơ bong bóng ngành trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với phát biểu của Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang về việc mở rộng ngành AI. Nhờ hiệu ứng tích cực từ Nvidia, nhóm cổ phiếu chíp bán dẫn tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã tăng giá mạnh.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng đóng cửa ở mức 859,49 điểm, tăng 5,24 điểm (0,61%).Trong khi đó, do biến động thị trường tài chính toàn cầu, bất ổn đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ, tỷ giá hối đoái won/USD tăng mạnh. Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won/USD đóng cửa ở mức 1.421 won đổi 1 USD, tăng 21 won so với phiên trước. Đây là mức tỷ giá cao nhất trong vòng hơn 5 tháng kể từ sau mức 1.440 won đổi 1 USD trong phiên giao dịch ngày 2/5 năm nay.