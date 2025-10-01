Số thửa đất do người nước ngoài sở hữu tại Hàn Quốc tăng gần 20% trong vòng 4 năm

Photo : YONHAP News

Theo dữ liệu của Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc trình lên nghị sĩ Kim Hee-jung (đảng Sức mạnh quốc dân) thuộc Ủy ban địa chính và giao thông Quốc hội, số thửa đất mà người nước ngoài sở hữu tại Hàn Quốc đã tăng từ 157.489 thửa vào năm 2020 lên 188.466 thửa năm 2024, tức tăng 19,6%. Trong cùng khoảng thời gian này, diện tích đất mà người nước ngoài sở hữu trong nước tăng từ 253,34 triệu m² lên 253,34 triệu m².Giá trị công bố của số đất thuộc sở hữu của người nước ngoài tăng từ 31.400 tỷ won (22,1 tỷ USD) năm 2020 lên 33.400 tỷ won (23,5 tỷ USD) năm 2024.Người Trung Quốc sở hữu nhiều thửa đất nhất với 77.714 thửa, chiếm 41,2% tổng số đất thuộc sở hữu của người nước ngoài. Tuy nhiên, nếu xét theo diện tích thì người Mỹ sở hữu nhiều đất nhất với 143,31 triệu m², chiếm 53,4% tổng diện tích đất.Xét theo mục đích sử dụng, có 51.738 thửa đất là căn hộ chung cư, tiếp theo là đất thương mại (13.059 thửa), nhà ở đơn lập (12.482 thửa), đất giải trí (6.784 thửa) và đất nhà máy (4.719 thửa).Trong khi đó, kể từ năm 2022, Bộ Địa chính và giao thông đã tiến hành điều tra có chọn lọc các giao dịch bất thường liên quan đến việc người nước ngoài mua bất động sản trong nước. Trong cuộc điều tra năm 2022 , trong số 567 vụ nghi ngờ vi phạm, có 314 vụ liên quan đến người Trung Quốc. Còn trong cuộc điều tra năm 2023, người Trung Quốc chiếm 211 trong tổng số 528 vụ, năm 2024 là 192 trên tổng số 433 vụ, tỷ lệ cao nhất.Nghị sĩ Kim Hee-jung nhấn mạnh cần tăng cường giám sát giao dịch đất đai của người nước ngoài để ngăn Hàn Quốc trở thành sân chơi của các nhà đầu cơ quốc tế. Nghị sĩ này cũng đề xuất áp dụng chế độ bắt buộc phải xin cấp phép với mọi giao dịch mua đất đối với người nước ngoài, không chỉ áp dụng tại một số khu vực chỉ định như hiện nay, nhằm ngăn chặn tận gốc các giao dịch đầu cơ.