Son Heung-min lọt vào danh sách bầu chọn chân sút vĩ đại nhất lịch sử Giải Ngoại hạng Anh

Photo : YONHAP News

Ngôi sao bóng đá Hàn Quốc Son Heung Min (hiện đang khoác áo câu lạc bộ Los Angeles Mỹ), đã lọt vào danh sách bình chọn chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Giải Ngoại hạng Anh (EPL).Trên tài khoản mạng xã hội ngày 8/10, Ban Thư ký EPL kêu gọi người hâm mộ bóng đá bình chọn chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Giải Ngoại hạng Anh, trong đó có 15 cái tên bao gồm cả Son Heung-min. Ngoài ngôi sao Hàn Quốc, danh sách này còn gồm nhiều danh thủ khác như Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Harry Kane, Michael Owen, Thierry Henry, Frank Lampard.Son Heung Min đã thi đấu 10 năm cho câu lạc bộ Tottenham Hotspur, ra sân 454 trận chính thức, ghi 127 bàn tại Giải Ngoại hạng Anh, 19 bàn ở các cúp quốc nội, 27 bàn ở đấu trường châu Âu, cùng 101 pha kiến tạo.Ở mùa giải năm 2021-2022, anh ghi 23 bàn, cùng Mohamed Salah đồng giành danh hiệu Vua phá lưới EPL. Tháng 5 vừa qua, anh đã góp công lớn giúp Tottenham Hotspur vô địch UEFA Europa League.Mặt khác, nếu ra sân trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Hàn Quốc với Brazil vào 8 giờ tối ngày 10/10 trên sân vận động World Cup Seoul, Son Heung-min sẽ lập kỷ lục mới, trở thành cầu thủ Hàn Quốc ra sân nhiều nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia. Hiện tại, anh đang đứng đồng hạng với cựu huấn luyện viên Cha Bum-bun và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Hong Myung-bo (136 trận).